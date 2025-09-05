Bihar SCPS Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

Bihar SCPS Recruitment 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। बिहार के 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (Bihar SCPS) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है, जो बिना किसी उच्च डिग्री के सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, और इच्छुक उम्मीदवार 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार एससीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट miswcdc.bihar.gov.in पर जाना होगा।