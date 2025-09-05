Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Bihar SCPS Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

Bihar SCPS vacancy 2025: भर्ती में कई ऐसे पद शामिल हैं, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं या 12वीं पास होना तय किया गया है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है।

पटना

Anurag Animesh

Sep 05, 2025

Bihar SCPS Recruitment 2025
Bihar SCPS Recruitment 2025(Image-Freepik)

Bihar SCPS Recruitment 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। बिहार के 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (Bihar SCPS) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है, जो बिना किसी उच्च डिग्री के सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, और इच्छुक उम्मीदवार 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार एससीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट miswcdc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

Bihar SCPS vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


भर्ती में कई ऐसे पद शामिल हैं, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं या 12वीं पास होना तय किया गया है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यह सीमा 40 वर्ष है। ओबीसी और ईबीसी श्रेणियों के उम्मीदवारों को भी 40 वर्ष तक की छूट दी गई है, वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

Bihar SCPS Recruitment 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा, जिसके बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इन दोनों चरणों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। यहां कार्य करते हुए युवा सीधे तौर पर बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में योगदान दे सकते हैं। यह मौका उन युवाओं के लिए बढ़िया है, जिन्होंने अभी केवल 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई की है।

शिक्षा

05 Sept 2025 07:48 pm

Bihar SCPS Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

