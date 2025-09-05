IIT JAM Registration 2026: आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, किन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

IIT JAM: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने आईआईटी जैम 2026 (Joint Admission Test for Masters) के लिए 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 12 अक्टूरबर तक ऑनलाइन अप्लााई कर सकते हैं। आप आधिकारिक पोर्टल jam2026.iitb.ac.in या joaps.iitb.ac.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होने पर आप देश के प्रमुख संस्थानों में अपनी सीटें सुरक्षित कर सकते हैं।