IIT JAM Registration 2026: आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, किन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

IIT JAM Registration: आईआईटी बॉम्बे ने IIT JAM के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी उम्मीदवार 5 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 05, 2025

IIT JAM 2026 registration, IIT JAM documents required 2026, IIT JAM registration process, JAM 2026 JOAPS portal,
IIT JAM के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। (Image Source: ChatGPT)

IIT JAM: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने आईआईटी जैम 2026 (Joint Admission Test for Masters) के लिए 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 12 अक्टूरबर तक ऑनलाइन अप्लााई कर सकते हैं। आप आधिकारिक पोर्टल jam2026.iitb.ac.in या joaps.iitb.ac.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होने पर आप देश के प्रमुख संस्थानों में अपनी सीटें सुरक्षित कर सकते हैं।

5 सितंबर से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन (Registration Started From 5th September)

IIT JAM के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। उम्मीदवार अब अपना विवरण जमा कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और एग्जाम फीस देकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा 22 आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) में एमएससी, एमएससी-पीएचडी जैसे डुअल डिग्री कोर्स में एडमिशन दिला सकती है।

आवश्यक डाक्यूमेंट्स (Important Documents)

  • कक्षा 10वीं (SSC) मार्कशीट या सर्टिफिकेट
  • हाल की, पासपोर्ट-साइज, रंगीन फोटो
  • साइन
  • प्रमाणपत्र
  • पहचान पत्र (Aadhaar, Passport, PAN, Voter ID आदि)

कैसे करें आवेदन (How To Apply)

  • सबसे पहले JOAPS पोर्टल jam2026.iitb.ac.in पर जाएं
  • अपनी एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर डालें।
  • लॉग इन करें और पर्सनल डीटेल्स भरें।
  • अपनी फोटो और साइन स्कैन करके अपलोड करें।
  • टेस्ट पेपर और परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं चुनें।
  • एग्जाम फीस भरें (श्रेणी और कागजात की संख्या के आधार पर ₹1000 से ₹2700)।
  • अब फॉर्म सबमिट कर दें।

महत्वपूर्ण डेट (Important Dates)

  • रजिस्ट्रेशन डेट: 5 सितंबर, 2025
  • लास्ट डेट: 12 अक्टूबर, 2025
  • परीक्षा की डेट: 15 फरवरी, 2026
  • रिजल्ट डेट: 20 मार्च, 2026

