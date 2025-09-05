IIT JAM Registration 2026: आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, किन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

IIT JAM: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने आईआईटी जैम 2026 (Joint Admission Test for Masters) के लिए 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 12 अक्टूरबर तक ऑनलाइन अप्लााई कर सकते हैं। आप आधिकारिक पोर्टल jam2026.iitb.ac.in या joaps.iitb.ac.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होने पर आप देश के प्रमुख संस्थानों में अपनी सीटें सुरक्षित कर सकते हैं।
IIT JAM के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। उम्मीदवार अब अपना विवरण जमा कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और एग्जाम फीस देकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा 22 आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) में एमएससी, एमएससी-पीएचडी जैसे डुअल डिग्री कोर्स में एडमिशन दिला सकती है।
महत्वपूर्ण डेट (Important Dates)