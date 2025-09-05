RPSC 2nd grade exam 2025 Update: इतने रोल नंबर वालों के एग्जाम सेंटर बदले, जानिए यहां

RPSC Senior Teacher Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा-2024 के लिए जयपुर जिला मुख्यालय स्थित एक परीक्षा केंद्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये परीक्षाएं 7 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। आयोग सचिव ने बताया कि रोल नंबर सीरीज 1959591 से 1959998 तक के अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर बदल दिया गया है।