शिक्षा

RPSC 2nd grade exam 2025 Update: इतने रोल नंबर वालों के एग्जाम सेंटर बदले, जानिए यहां

RPSC 2nd Grade Teacher Exam Center: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनीयर टीचर परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थियों के एग्जाम सेंटर बदल दिए हैं। आइए जानते हैं, अभ्यर्थियों को कौन सा सेंटर दिया गया है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 05, 2025

RPSC 2nd Grade exam centre change 2025, RPSC Senior Teacher exam roll number exam centre update, RPSC Grade 2 centre reallocation,
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनीयर टीचर परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर बदला। (Image Source: ChatGPT)

RPSC Senior Teacher Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा-2024 के लिए जयपुर जिला मुख्यालय स्थित एक परीक्षा केंद्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये परीक्षाएं 7 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। आयोग सचिव ने बताया कि रोल नंबर सीरीज 1959591 से 1959998 तक के अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर बदल दिया गया है।

कहां है नया सेंटर (Where Is The New Center)

पहले इन अभ्यर्थियों का सेंटर सन्फलोवर एकेडमी, नांगल मोड़, कुंडा, आमेर, जयपुर पिन कोड - 302028 परीक्षा केंद्र था। अब ये सेंटर बदलकर श्री बालाजी शिक्षा मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर पिन कोड 302028 कर दिया गया है।

वेबसाइट पर जारी हुए एडमिट कार्ड (Admit Card Issued On Website)

परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. ये कार्ड आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप एडमिट कार्ड लिंक के जरिए आवेदन-पत्र नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड डॉउनलोड कर सकते हैं।

समय पर पहुंचे परीक्षा केंद्र (Exam Timings)

परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले, एग्जाम सेंटर पहुंचना अनिवार्य है। लेट पहुंचने वाले अभियार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण आपकी परीक्षा छूट सकती है।

शिक्षा

शिक्षा

05 Sept 2025 03:26 pm

