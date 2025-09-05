RPSC 2nd grade exam 2025 Update: इतने रोल नंबर वालों के एग्जाम सेंटर बदले, जानिए यहां

RPSC Senior Teacher Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा-2024 के लिए जयपुर जिला मुख्यालय स्थित एक परीक्षा केंद्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये परीक्षाएं 7 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। आयोग सचिव ने बताया कि रोल नंबर सीरीज 1959591 से 1959998 तक के अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर बदल दिया गया है।
पहले इन अभ्यर्थियों का सेंटर सन्फलोवर एकेडमी, नांगल मोड़, कुंडा, आमेर, जयपुर पिन कोड - 302028 परीक्षा केंद्र था। अब ये सेंटर बदलकर श्री बालाजी शिक्षा मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर पिन कोड 302028 कर दिया गया है।
परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. ये कार्ड आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप एडमिट कार्ड लिंक के जरिए आवेदन-पत्र नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड डॉउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले, एग्जाम सेंटर पहुंचना अनिवार्य है। लेट पहुंचने वाले अभियार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण आपकी परीक्षा छूट सकती है।