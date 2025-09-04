UPSC CMS Result 2025 हुआ जारी, मेरिट लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

UPSC CMS Result 2025: Union Public Services Commission (UPSC) CMS Result 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। UPSC ने 4 सितंबर 2025 को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 705 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई को दो शिफ्टों में किया गया था।
आयोग ने अभी केवल चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए हैं। सभी अभ्यर्थियों के अंक अंतिम परिणाम जारी होने के बाद जारी किये जाएंगे। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अगले 30 दिनों तक देखा जा सकेगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया का अगला चरण यानी इंटरव्यू राउंड आयोजित किया जाएगा।
डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने और उसे जमा करने से संबंधित दिशा-निर्देश आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही मांगे गए जरुरी डाक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट स्कैन कर अपलोड करने होंगे। जो भी अभ्यर्थी इस चरण को पूरा करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वहीं से अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी होगी।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद “What’s New” सेक्शन पर क्लिक करें।
वहां दिए गए UPSC CMS Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल जाएगी।
पीडीएफ फाइल में आप अपना नाम या रोल नंबर (Ctrl+F) से खोज सकते हैं।
रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।