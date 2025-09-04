UPSC CMS Result 2025 हुआ जारी, मेरिट लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

UPSC CMS Result 2025: Union Public Services Commission (UPSC) CMS Result 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। UPSC ने 4 सितंबर 2025 को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 705 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई को दो शिफ्टों में किया गया था।