Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC CMS Result 2025 हुआ जारी, मेरिट लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

UPSC: आयोग ने अभी केवल चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए हैं। सभी अभ्यर्थियों के अंक अंतिम परिणाम जारी होने के बाद जारी किये जाएंगे। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अगले 30 दिनों तक देखा जा सकेगा।

भारत

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

UPSC
UPSC

UPSC CMS Result 2025: Union Public Services Commission (UPSC) CMS Result 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। UPSC ने 4 सितंबर 2025 को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (CMS) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 705 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई को दो शिफ्टों में किया गया था।

UPSC: जानें डिटेल्स


आयोग ने अभी केवल चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए हैं। सभी अभ्यर्थियों के अंक अंतिम परिणाम जारी होने के बाद जारी किये जाएंगे। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अगले 30 दिनों तक देखा जा सकेगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया का अगला चरण यानी इंटरव्यू राउंड आयोजित किया जाएगा।

UPSC CMS Exam 2025: ऐसे होगा अंतिम चयन


डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने और उसे जमा करने से संबंधित दिशा-निर्देश आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही मांगे गए जरुरी डाक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट स्कैन कर अपलोड करने होंगे। जो भी अभ्यर्थी इस चरण को पूरा करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वहीं से अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी होगी।

UPSC CMS Result 2025: ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद “What’s New” सेक्शन पर क्लिक करें।
वहां दिए गए UPSC CMS Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल जाएगी।
पीडीएफ फाइल में आप अपना नाम या रोल नंबर (Ctrl+F) से खोज सकते हैं।
रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 08:05 pm

Hindi News / Education News / UPSC CMS Result 2025 हुआ जारी, मेरिट लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट