Bihar STET Admit Card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड, इन शहरों में होगा परीक्षा सेंटर

Bihar STET Admit Card को लेकर जल्द ही जरुरी अपडेट सामने आ सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी कर देगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरुरत होगी।