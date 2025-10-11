Patrika LogoSwitch to English

Bihar STET Admit Card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड, इन शहरों में होगा परीक्षा सेंटर

Bihar STET 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 11, 2025

Bihar STET Admit Card

Bihar STET Admit Card

Bihar STET Admit Card को लेकर जल्द ही जरुरी अपडेट सामने आ सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी कर देगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरुरत होगी।

Bihar STET 2025: कब होगी परीक्षा?


Bihar STET 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी जरुरी जानकारियां, जैसे परीक्षा की तारीख, समय, और केंद्र का पता स्पष्ट रूप से दी रहेगी। एडमिट कार्ड पर दिए निर्देशों का पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए जरुरी होगा।

Bihar STET Admit Card: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले bsebstet.org आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “STET Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
एडमिट कार्ड दिखाई देने पर उसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

महत्वपूर्ण निर्देश

बिहार बोर्ड उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा।
एडमिट कार्ड का कलर प्रिंटआउट परीक्षा के दिन साथ ले जाना अनिवार्य है।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र दोनों साथ रखने होंगे। बिना इन डाक्यूमेंट्स के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Bihar STET 2025: इन शहरों में होगा परीक्षा सेंटर


सोशल मीडिया साइट पर एक आधिकारिक नोटिस वायरल हुई है। जिसमें इस बात का जिक्र है कि कब से कब तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा सेंटर किन शहरों में होगा। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक चलेगा। वहीं परीक्षा सेंटर की बात करें तो पटना, दरभंगा, मुज़्ज़फरपुर, भागलपुर, गया, मुंगेर पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर में होगा।

Updated on:

11 Oct 2025 09:01 am

Published on:

11 Oct 2025 08:58 am

Hindi News / Education News / Bihar STET Admit Card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड, इन शहरों में होगा परीक्षा सेंटर

बड़ी खबरें

शिक्षा

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,
शिक्षा

School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

Chhath Puja School Holiday
शिक्षा

BBA Course in IIM: एडमिशन के लिए सिर्फ 12वीं के अंक चाहिए, ये आईआईएम दे रहा मौका

IIM Udaipur BBA Course 2026, IIM Udaipur BBA admission, IIM Udaipur undergraduate program, IIM Udaipur 12th marks based admission, IIM Udaipur online BBA,
शिक्षा

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

AISSEE 2026
शिक्षा

Mayawati Education: IAS अफसर बनने का सपना छोड़ा, राजनीति की धाकड़ नेता मायावती कितनी हैं पढ़ी-लिखी

Mayawati education, Mayawati biography, Mayawati qualification, Mayawati educational background, Mayawati career journey, How educated is Mayawati,
शिक्षा
