Year Ender 2025: साल 2025 में शिक्षा में हुए कई बड़े बदलाव, लेकिन पेपर लीक के भी मामले आए सामने

Education Year Ender 2025: साल 2025 अलविदा कहने को तैयार है। यह साल शिक्षा जगत के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है। ये वो बदलाव थे जिनका असर सीधेतौर पर 2026 और आने वाले सालों में नजर आएगा। जानिए शिक्षा जगत में 2025 क्या-क्या बदलाव लाया।
सीबीएसइ बोर्ड ने स्किल, एनालिटिकल और कॉम्पिटेंसी बेस्ट सवालों को कक्षा 10 और 12वीं का हिस्सा बनाया। इसका मकसद स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल से रूबरू कराना, उन्हें ज्यादा गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाय किया जा सकता है, इसका पर आधारित रहा।
एनसीइआरटी ने डिजिटल लैब स्टीमुलेशन और ई-बुक्स की शुरुआत की। यह पहल खासतौर पर मिडिल क्लास और हाईस्कूल के स्टूडेंट्स के लिए थी। इसका मकसद लैब और साइंस की लर्निंग के गैप को भरना था। विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटस से जोड़ना भी इसका मकसद रहा।
इसी साल यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त फंडिंग देने की घोषणा की। यह फंडिंग यूनिवर्सिटीज में AI से जुड़ी लर्निंग, वर्चुअल लैब, इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स और भारतीय उच्च शिक्षा को तकनीक का साथ देने के लिए शुरू की गई। इसका मकसद शिक्षा को तकनीक के साथ तालमेल बैठाने की बेहतरीन पहल थी।
इसी साल स्कॉलरशिप को ट्रैक करना भी आसान हुआ। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कई बदलाव किए गए। इसे आसान बनाया गया। इसमें रियलटाइम ट्रैकिंग को जोड़ा गया। इससे लाखों स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। खासकर मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स और जरूरतमंद छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। इस तरह यह बदलाव राहतभरा रहा।
साल 2024 में तमाम सकारात्मक बदलाव के बीच पेपरलीक के मामले भी सामने आए। यूकेएसएसएससी ग्रेजुएट लेवल के रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ। बोर्ड एग्जाम के कई पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कैंसिल होने की भी बात सामने । वहीं झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए। एएनएम परीक्षा की पेपर लीक के बाद कैंसिल हुई।
