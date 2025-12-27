Year Ender 2025: साल 2025 में शिक्षा में हुए कई बड़े बदलाव, लेकिन पेपर लीक के भी मामले आए सामने



साल 2024 में तमाम सकारात्मक बदलाव के बीच पेपरलीक के मामले भी सामने आए। यूकेएसएसएससी ग्रेजुएट लेवल के रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ। बोर्ड एग्जाम के कई पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कैंसिल होने की भी बात सामने । वहीं झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए। एएनएम परीक्षा की पेपर लीक के बाद कैंसिल हुई।