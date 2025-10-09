Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Bihar STET Exam Date 2025: कब जारी होगा बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड? देख लें लेटेस्ट नोटिस

Bihar STET परीक्षा जल्द ही शुरू होने जा रही है। बोर्ड के मुताबिक 14 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।

less than 1 minute read

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

Bihar STET Exam Date 2025

Bihar STET Exam Date 2025(Image-Freepik)

Bihar STET Exam 2025 अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख पहले ही घोषित कर दी है। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

Bihar STET Exam Date 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “STET Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

Bihar STET: एसटीईटी के विषय

पेपर:1 (माध्यमिक स्तर)- माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य विषय शामिल होंगे।

पेपर: 2 (उच्च माध्यमिक स्तर)- उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होगा। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंगला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल है।

Bihar STET 2025: पासिंग मार्क्स

वर्गन्यूनतम अंक (%)
सामान्य वर्ग50%
पिछड़ा वर्ग45.5%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग42.5%
अनुसूचित जाति / जनजाति40%
दिव्यांग उम्मीदवार40%
महिला उम्मीदवार40%

Bihar STET Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न

परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT मोड) में होगी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। 50 प्रश्न शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से जुड़े होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

