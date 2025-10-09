Bihar STET Exam Date 2025: कब जारी होगा बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड? देख लें लेटेस्ट नोटिस

Bihar STET Exam 2025 अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख पहले ही घोषित कर दी है। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।