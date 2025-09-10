Bihar STET Notification हुआ जारी, जानें किस श्रेणी के उम्मीदवारों को कितना देना होगा आवेदन शुल्क और जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

Bihar STET Notification Out: लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह नोटिफिकेशन 10 सितंबर को जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी।