Bihar STET Notification हुआ जारी, जानें किस श्रेणी के उम्मीदवारों को कितना देना होगा आवेदन शुल्क और जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

Bihar STET: इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी।

पटना

Anurag Animesh

Sep 10, 2025

Bihar STET Notification Out
Bihar STET Notification Out(Image-Freepik)

Bihar STET Notification Out: लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह नोटिफिकेशन 10 सितंबर को जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी।

Bihar STET में होंगे दो पेपर


बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए और दूसरा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर बिहार बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी, जिस बारे में डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन में दिया गया है।

Bihar STET Notification: इतना देना होगा आवेदन शुल्क


Bihar STET 2025 में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो, जनरल, ओबीसी और EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक पेपर के लिए 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क 760 रुपये है, जबकि दोनों पेपर के लिए यह शुल्क 1140 रुपये रहेगा।

Bihar STET Documents List: जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट


मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट
12वीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट
ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट
बीएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट
अन्य कोई सर्टिफिकेट(यदि जरुरी हो)
अगर किसी कोटे से आवेदन कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट
अन्य और जरुरी डाक्यूमेंट्स

