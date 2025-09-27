Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर निकली भर्ती

Bihar Vidhan Parishad Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। बिहार में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 24 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें 9 पद ड्राइवर और 15 पद ऑफिस अटेंडेंट के शामिल हैं। आवेदन की शुरुआत 29 सितंबर 2025 से होने जा रही है। इसमें आवेदा की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2025 तय की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।