Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर निकली भर्ती

BLCS Recruitment 2025: आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी।

पटना

Anurag Animesh

Sep 27, 2025

Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy
Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy(Image-Freepik)

Bihar Vidhan Parishad Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। बिहार में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 24 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें 9 पद ड्राइवर और 15 पद ऑफिस अटेंडेंट के शामिल हैं। आवेदन की शुरुआत 29 सितंबर 2025 से होने जा रही है। इसमें आवेदा की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2025 तय की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


ड्राइवर पद के लिए
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- मैट्रिक (10वीं) पास या समकक्ष
हिंदी और अंग्रेजी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान
वैध ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक
साइकिल चलाने की क्षमता

ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए
न्यूनतम योग्यता- मैट्रिक (10वीं) पास या समकक्ष
हिंदी और अंग्रेजी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान
साइकिल चलाने की क्षमता

आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy: आवेदन शुल्क और सैलरी

सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है। वहीं सैलरी की बात करें तो ड्राइवर पद के लिए 19,900 से 63,200 रुपया प्रतिमाह सैलरी दिया जाएगा। वहीं ऑफिस अटेंडेंट के लिए 18,800 से 56,900 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा।

Bihar Vidhan Parishad Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
नया रजिस्ट्रेशन (Registration) करें और लॉगिन आईडी-पासवर्ड रख लें।
लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें।
आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

