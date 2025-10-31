BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार यहां ऐसे देखें अपनी OMR शीट

आयोग ने फाइनल आंसर की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी जारी किया है। उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को 8 नवंबर 2025 तक वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी ओएमआर शीट में कोई आपत्ति है तो वह examcontroller-bpsc@gov.in पर ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।