BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार यहां ऐसे देखें अपनी OMR शीट

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025: आयोग ने फाइनल आंसर की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी जारी किया है। उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को 8 नवंबर 2025 तक वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक यहां।

पटना

image

Rahul Yadav

Oct 31, 2025

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 (Image: Freepik)

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025: बीपीएससी यानि बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग ने फाइनल आंसर की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी जारी किया है। उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को 8 नवंबर 2025 तक वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी ओएमआर शीट में कोई आपत्ति है तो वह examcontroller-bpsc@gov.in पर ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025

  • इसके लिए सबसे पहले आपको बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • होमपेज पर 'BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025' लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही एक नई PDF फाइल खुल जाएगी।
  • उम्मीदवार अब दी गई आंसर की देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
  • भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लें।

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 PDF Link

परीक्षा से जुड़ी डिटेल्स

BPSC की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप पर आधारित थी जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की थी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी, यानी हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख क्या है?

उम्मीदवार अपनी OMR शीट से संबंधित आपत्तियां 8 नवंबर 2025 तक ऊपर दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

