BPSC का बड़ा फैसला, TRE 4 से पहले होगा STET, मंत्री ने तारीखों का किया ऐलान, जानें सभी जरुरी डिटेल्स

BPSC TRE 4 को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। लाखों छात्रों के इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) से पहले राज्य सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को मानते हुए बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2025) कराने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने BPSC TRE 4 और STET दोनों को लेकर जानकारी दी। जिसमें उन्होंने संभावित तारीखों का ऐलान किया है। जिसके अनुसार जल्द ही STET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।