Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BPSC का बड़ा फैसला, TRE 4 से पहले होगा STET, मंत्री ने तारीखों का किया ऐलान, जानें सभी जरुरी डिटेल्स

BPSC TRE 4: राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच संभावित हैं। ऐसे में अब TRE-4 परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव से पहले TRE-4 और उसके बाद STET आयोजित कराया जाएगा।

पटना

Anurag Animesh

Sep 02, 2025

BPSC
BPSC

BPSC TRE 4 को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। लाखों छात्रों के इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) से पहले राज्य सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को मानते हुए बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2025) कराने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने BPSC TRE 4 और STET दोनों को लेकर जानकारी दी। जिसमें उन्होंने संभावित तारीखों का ऐलान किया है। जिसके अनुसार जल्द ही STET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

BPSC: जानें परीक्षा का शेड्यूल

STET 2025 का शेड्यूल
आवेदन तिथि: 8 सितंबर से 16 सितंबर 2025
परीक्षा तिथि: 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025
परिणाम जारी: 1 नवंबर 2025 तक

BPSC TRE-4 परीक्षा का कार्यक्रम
परीक्षा तिथि : 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025
परिणाम जारी: 20 से 24 जनवरी 2026

BPSC TRE 4: चुनाव से जुड़ा समीकरण

राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच संभावित हैं। ऐसे में अब TRE-4 परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव से पहले TRE-4 और उसके बाद STET आयोजित कराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से लगातार दबाव और आंदोलन के बाद सरकार ने प्राथमिकता बदल दी और TRE-4 से पहले STET कराने का निर्णय लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

02 Sept 2025 07:17 pm

Hindi News / Education News / BPSC का बड़ा फैसला, TRE 4 से पहले होगा STET, मंत्री ने तारीखों का किया ऐलान, जानें सभी जरुरी डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट