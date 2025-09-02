BPSC का बड़ा फैसला, TRE 4 से पहले होगा STET, मंत्री ने तारीखों का किया ऐलान, जानें सभी जरुरी डिटेल्स

BPSC TRE 4 को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। लाखों छात्रों के इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) से पहले राज्य सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को मानते हुए बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2025) कराने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने BPSC TRE 4 और STET दोनों को लेकर जानकारी दी। जिसमें उन्होंने संभावित तारीखों का ऐलान किया है। जिसके अनुसार जल्द ही STET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
STET 2025 का शेड्यूल
आवेदन तिथि: 8 सितंबर से 16 सितंबर 2025
परीक्षा तिथि: 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025
परिणाम जारी: 1 नवंबर 2025 तक
BPSC TRE-4 परीक्षा का कार्यक्रम
परीक्षा तिथि : 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025
परिणाम जारी: 20 से 24 जनवरी 2026
राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच संभावित हैं। ऐसे में अब TRE-4 परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव से पहले TRE-4 और उसके बाद STET आयोजित कराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से लगातार दबाव और आंदोलन के बाद सरकार ने प्राथमिकता बदल दी और TRE-4 से पहले STET कराने का निर्णय लिया।