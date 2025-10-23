BPSC Calendar: बीपीएससी संसोधित कैलेंडर जारी, जानिए TRE 4 को लेकर क्या है अपडेट

BPSC Calendar 2025-26: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 2025-26 के लिए अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में आयोग ने विभिन्न विभागों में चल रही और आगामी भर्तियों की परीक्षा तिथियां, परिणाम घोषित करने की संभावित तारीखें और इंटरव्यू शेड्यूल की जानकारी शेयर की है। कैलेंडर के अनुसार, विशेष शिक्षक (7279 पद), असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) के 935 पद और सहायक टाउन प्लानर के 36 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। आयोग के मुताबिक, 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) के 2035 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2025 में जारी किया जाएगा। इसी महीने से इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं, 71वीं सीसीई परीक्षा, जो 13 सितंबर को आयोजित की गई थी, का रिजल्ट नवंबर में जारी होगा। इस परीक्षा के तहत 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी मुख्य परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी।