BPSC Calendar: बीपीएससी संसोधित कैलेंडर जारी, जानिए TRE 4 को लेकर क्या है अपडेट

BPSC Calendar
BPSC Calendar 2025-26: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 2025-26 के लिए अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में आयोग ने विभिन्न विभागों में चल रही और आगामी भर्तियों की परीक्षा तिथियां, परिणाम घोषित करने की संभावित तारीखें और इंटरव्यू शेड्यूल की जानकारी शेयर की है। कैलेंडर के अनुसार, विशेष शिक्षक (7279 पद), असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) के 935 पद और सहायक टाउन प्लानर के 36 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। आयोग के मुताबिक, 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) के 2035 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2025 में जारी किया जाएगा। इसी महीने से इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं, 71वीं सीसीई परीक्षा, जो 13 सितंबर को आयोजित की गई थी, का रिजल्ट नवंबर में जारी होगा। इस परीक्षा के तहत 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी मुख्य परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी।
इस नए कैलेंडर में टीआरई 4 (BPSC TRE 4) का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के तहत 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कुछ सीटें बच जाती हैं, तो उन्हें टीआरई 5 परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अब यह देखना होगा की बीपीएससी टीआरई को लेकर क्या अपडेट आता है। हालांकि राज्य में STET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
इसके अलावा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में शिक्षक और प्राचार्य पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। इसकी मुख्य परीक्षा भी जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। इसी तरह, जिला सांख्यिकी अधिकारी और सहायक निदेशक के 47 पदों के लिए मुख्य परीक्षा भी जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) के 26 पदों की परीक्षा का परिणाम नवंबर में जारी होगा, जबकि टाइपिंग टेस्ट दिसंबर में लिया जाएगा।
दूसरे चरण की परीक्षाओं के तहत जूनियर लेबोरेट्री असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट एन्वायरमेंट ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (PRO) और सिस्टम एनालिस्ट जैसे पदों की लिखित परीक्षा 26 और 27 जुलाई को हुई थी। इन सभी पदों के परिणाम नवंबर 2025 में जारी किए जाएंगे। साथ ही, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) की परीक्षा, जो 9 और 10 अगस्त को आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट भी नवंबर में आने की संभावना है।
