BPSC ने परीक्षा स्थगित होने की अफवाहों को किया खारिज, 13 सितंबर को ही होगी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा, देखें नोटिस

BPSC परीक्षा को लेकर आयोग ने नया अपडेट जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तारीख बदलने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। आयोग नेसोशल मीडिया साइट ‘X’ पर पोस्ट शेयर करके स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा तय समय पर यानी 13 सितंबर 2025 को ही आयोजित होगी। आयोग ने कहा कि परीक्षा तारीख में बदलाव से जुड़ी कोई भी सूचना केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट, वेरिफायड ‘X’ अकाउंट या प्रेस नोट के माध्यम से ही शेयर की जाएगी।
आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अफवाहों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। हाल ही में आयोग के पास कुछ शिकायतें आई थीं कि परीक्षा प्रश्नपत्र कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर्स से मिलते-जुलते हैं। इस पर आयोग ने सख्त प्रतिक्रिया दी और इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया।
इस भर्ती के माध्यम से पहले 1,250 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन अब इसमें 14 डीएसपी (उप पुलिस अधीक्षक) के पद जोड़े जाने के बाद कुल रिक्तियां बढ़कर 1,264 हो गई हैं।
वरिष्ठ उप समाहर्ता- 100
वित्त प्रशासनिक अधिकारी- 79
श्रम अधीक्षक- 10
उप निबंधक/संयुक्त उप निबंधक- 3
गन्ना पदाधिकारी- 17
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी- 50
प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी- 22
प्रखंड अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण पदाधिकारी- 13
राजस्व अधिकारी- 45
प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी- 459
उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी)-14