BPSC ने परीक्षा स्थगित होने की अफवाहों को किया खारिज, 13 सितंबर को ही होगी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा, देखें नोटिस

BPSC परीक्षा को लेकर आयोग ने नया अपडेट जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तारीख बदलने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। आयोग नेसोशल मीडिया साइट ‘X’ पर पोस्ट शेयर करके स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा तय समय पर यानी 13 सितंबर 2025 को ही आयोजित होगी। आयोग ने कहा कि परीक्षा तारीख में बदलाव से जुड़ी कोई भी सूचना केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट, वेरिफायड ‘X’ अकाउंट या प्रेस नोट के माध्यम से ही शेयर की जाएगी।