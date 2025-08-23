Patrika LogoSwitch to English

BPSC Vacancy: ADEO समेत कई अन्य पदों के लिए बीपीएससी ने निकाली वैकेंसी, 900 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

BPSC ADEO: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए।

पटना

Anurag Animesh

Aug 23, 2025

BPSC Vacancy
BPSC Vacancy

BPSC Vacancy: BPSC युवाओं के लिए कई पदों के लिए वैकेंसी लेकर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935, सहायक नगर निवेशक के 35 और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के 17 पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आवेदन करने के लिए तारीखों की बात करें तो AEDO और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। वहीं सहायक नगर निवेशक भर्ती के लिए 28 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

BPSC Vacancy: पद और विभाग

शिक्षा विभाग, के अंतर्गत आने वाले AEDO के लिए 935 पदों पर भर्ती होगी। वहीं
सहायक नगर निवेशक, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें 35 पदों पर भर्ती होनी है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के लिए 17 पद पर भर्ती होगी।

BPSC ADEO Recruitment: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर होगी।

परीक्षा पैटर्न (BPSC AEDO)


BPSC AEDO परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में कुल तीन भाग होंगे ,जिसमें सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी शामिल है।

सामान्य भाषा- इसमें दो पेपर होंगे:

सामान्य अंग्रेजी: 30 अंक
सामान्य हिंदी: 70 अंक
(कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समय: 2 घंटे; यह क्वालिफाइंग पेपर होगा।)
सामान्य अध्ययन- 100 प्रश्न, 100 अंक, समय: 2 घंटे
सामान्य योग्यता- 100 प्रश्न, 100 अंक, समय: 2 घंटे

हर प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक प्राप्त न करने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी।

