BPSC Vacancy: ADEO समेत कई अन्य पदों के लिए बीपीएससी ने निकाली वैकेंसी, 900 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

BPSC Vacancy: BPSC युवाओं के लिए कई पदों के लिए वैकेंसी लेकर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935, सहायक नगर निवेशक के 35 और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के 17 पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आवेदन करने के लिए तारीखों की बात करें तो AEDO और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। वहीं सहायक नगर निवेशक भर्ती के लिए 28 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।