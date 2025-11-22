BSEB Bihar Board Exams 2026: 10वीं-12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी, 27 नवंबर तक ठीक कर सकेंगे गलतियां

BSEB Bihar Board Exams 2026: बिहार बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आमतौर पर छात्र इस डॉक्यूमेंट को हल्के में लेते हैं, लेकिन असली एडमिट कार्ड से पहले यह सबसे महत्वपूर्ण कागज होता है। इसमें मौजूद एक छोटी-सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए बोर्ड ने छात्रों को समय रहते अपनी जानकारी चेक करने और गलतियों को ठीक कराने का मौका दिया है। डमी एडमिट कार्ड जारी होते ही छात्र वेबसाइट पर सक्रिय हो गए हैं और स्कूलों में भी सुधार प्रक्रिया शुरू हो गई है