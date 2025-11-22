BSEB Bihar Board Exams 2026: 10वीं-12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी, 27 नवंबर तक ठीक कर सकेंगे गलतियां

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
BSEB Bihar Board Exams 2026: बिहार बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आमतौर पर छात्र इस डॉक्यूमेंट को हल्के में लेते हैं, लेकिन असली एडमिट कार्ड से पहले यह सबसे महत्वपूर्ण कागज होता है। इसमें मौजूद एक छोटी-सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए बोर्ड ने छात्रों को समय रहते अपनी जानकारी चेक करने और गलतियों को ठीक कराने का मौका दिया है। डमी एडमिट कार्ड जारी होते ही छात्र वेबसाइट पर सक्रिय हो गए हैं और स्कूलों में भी सुधार प्रक्रिया शुरू हो गई है
BSEB ने मैट्रिक और इंटर दोनों कक्षाओं के लिए डमी एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए हैं। छात्र exams.biharboardonline.com और intermediate.biharboardonline.com पर जाकर अपने कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। बोर्ड का उद्देश्य यह है कि छात्र खुद अपनी जानकारी देख लें और किसी भी तरह की त्रुटि को समय पर पकड़ सकें, ताकि फाइनल एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती न रहे।
डमी एडमिट कार्ड मिलने के बाद उसका सबसे जरूरी हिस्सा सुधार प्रक्रिया है। नाम, मात-पिता का नाम, जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी में गलती मिले तो छात्र अपने स्कूल की मदद से तुरंत सुधार करा सकते हैं। इसके अलावा लिंग, जाति, धर्म, फोटो, सिग्नेचर, विषयों की जानकारी या आधार नंबर में बदलाव जैसे मामलों में प्रिंसिपल की मंजूरी अनिवार्य है। यह पूरी करेक्शन प्रक्रिया 27 नवंबर तक चलेगी, इसलिए छात्रों से कहा गया है कि वे बिना देरी किए अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें।
कई छात्रों को डाउनलोडिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। 10वीं कक्षा के लिए 9430429722 और 0612-2232239 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं 12वीं छात्रों के लिए 0612-2230039 मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। बोर्ड ने छात्रों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजकर भी उन्हें यह जानकारी दे दी है ताकि कोई भी छात्र इस प्रक्रिया से चूके नहीं।
बिहार बोर्ड ने इस बार भी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित रखने की दिशा में तेजी से काम किया है। डमी एडमिट कार्ड जारी होना इसी का हिस्सा है। अब बारी छात्रों की है कि वे ध्यान से अपनी जानकारी को चेक करें, गलती दिखे तो स्कूल से तुरंत संपर्क करें और समयसीमा से पहले सुधार करवा लें।
