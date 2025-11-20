चुनाव नहीं लड़ा, MLA नहीं… फिर भी CM बनेंगे Nitish Kumar, जानिए संविधान का वो खास नियम

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से आज सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। यह 10वीं बार होगा जब वे मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने एमएलए (विधायक) का चुनाव नहीं लड़ा है और न ही वे एमएलए हैं, फिर भी वे मुख्यमंत्री बनेंगे। आमतौर पर लोगों को यह पता होता है कि विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। चलिए जानते हैं संविधान का वह खास नियम, जिससे मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए होना जरूरी नहीं है।