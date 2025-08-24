BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के 1100 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास युवाओं को 81,100 तक मिलेगी सैलरी



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर (RO)के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ 12वीं पास और कम से कम 60% अंक होने चाहिए। वहीं रेडियो मैकेनिक (RM) के लिए 10वीं पास तथा संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आयु की गणना 23 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी।