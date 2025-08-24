BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के 1100 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास युवाओं को 81,100 तक मिलेगी सैलरी

BSF Recruitment 2025: BSF में भर्ती के लिए आज से यानी 24 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। BSF ने हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और 23 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 1121 रिक्त पदों को इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाएगा। इसमें हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) के 910 पद और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) के 211 पद पर भर्ती होनी है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर (RO)के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ 12वीं पास और कम से कम 60% अंक होने चाहिए। वहीं रेडियो मैकेनिक (RM) के लिए 10वीं पास तथा संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आयु की गणना 23 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रूपये से 81,100 रूपये तक प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चिकित्सा परीक्षण शामिल है।