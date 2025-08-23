Patrika LogoSwitch to English

BSF Tradesman Last Date 2025: बीएसएफ ट्रेड्समैन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज, 10वीं पास जल्द करें अप्लाई

BSF Bharti: आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास किया होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार उम्मीदवार की आयु...

भारत

Anurag Animesh

Aug 23, 2025

BSF Tradesman Last Date 2025
BSF Tradesman Last Date 2025(AI Image-Gemini)

BSF Tradesman Last Date 2025: BSF में नौकरी के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशालय द्वारा कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3588 पद भरे जाएंगे।

BSF Tradesman Recruitment: शैक्षिणक योग्यता और आयु सीमा


आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास किया होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

BSF Tradesman Syllabus: चयन प्रक्रिया


इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन 5 चरणों के आधार पर होगा। जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), लिखित परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट(DME/RME) शामिल है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) या OMR शीट के माध्यम से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

BSF Tradesman Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “BSF Constable (Tradesman) Recruitment 2025 Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने पर उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।
उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म सेव करके रख लें।

