BSF Tradesman Last Date 2025: बीएसएफ ट्रेड्समैन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज, 10वीं पास जल्द करें अप्लाई

BSF Tradesman Last Date 2025: BSF में नौकरी के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशालय द्वारा कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3588 पद भरे जाएंगे।