BSSC CGL: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

BSSC CGL(Image-Freepik)
BSSC CGL परीक्षा को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बीएसएससी सीजीएल-4 और कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 24 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर तय की गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए आवेदन फॉर्म में संशोधन की सुविधा भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत उम्मीदवार 31 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच अपने आवेदन फॉर्म में कुछ डिटेल्स एडिट कर पाएंगे। किन डिटेल्स को एडिट किया जा सकेगा, इसकी जानकारी आयोग जल्द जारी करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या onlinebssc.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत सीजीएल-4 के 1541 और कार्यालय परिचारी (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती में 4388 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में आयोग ने इन दोनों भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई थी। पहले सीजीएल-4 में 1481 और ऑफिस अटेंडेंट में 3727 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर क्रमशः 1541 और 4388 कर दिया गया है। संविदा पर कार्यरत उम्मीदवारों को अब अधिकतम 25 अंकों तक की अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। संविदा के आधार पर कार्यरत रहने वाले उम्मीदवारों को प्रति वर्ष की संतोषजनक सेवा पर 5 अंक मिलेंगे। यदि किसी वर्ष में सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है, तो कार्य दिवसों के अनुपात में अंक जोड़े जाएंगे। यह छूट अधिकतम 25 अंकों तक सीमित होगी।
सीजीएल-4 भर्ती के तहत विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। योजना सहायक के लिए भी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है। कनीय सांख्यिकी सहायक पद के लिए गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड-सी) पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए, बीसीए या बीएससी आईटी अनिवार्य है। अंकेक्षक पद के लिए कॉमर्स, गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषयों में ग्रेजुएट की योग्यता मांगी गई है, जबकि अंकेक्षक (सहायक समितियां) पद के लिए गणित या कॉमर्स से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके अलावा उद्योग विस्तार पदाधिकारी (पे लेवल-7) के 60 पद भी शामिल हैं।
बिहार सीजीएल-4 भर्ती में आयु सीमा 21 से 37 वर्ष रखी गई है। वहीं, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को तीन वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन वर्ष और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को पांच वर्ष की छूट मिलेगी। कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग