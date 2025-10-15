Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BSSC CGL: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

BSSC: इस भर्ती अभियान के तहत सीजीएल-4 के 1541 और कार्यालय परिचारी (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती में 4388 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में आयोग ने इन दोनों भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई थी।

2 min read

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 15, 2025

BSSC CGL

BSSC CGL(Image-Freepik)

BSSC CGL परीक्षा को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बीएसएससी सीजीएल-4 और कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 24 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर तय की गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए आवेदन फॉर्म में संशोधन की सुविधा भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत उम्मीदवार 31 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच अपने आवेदन फॉर्म में कुछ डिटेल्स एडिट कर पाएंगे। किन डिटेल्स को एडिट किया जा सकेगा, इसकी जानकारी आयोग जल्द जारी करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या onlinebssc.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BSSC CGL: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती अभियान के तहत सीजीएल-4 के 1541 और कार्यालय परिचारी (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती में 4388 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में आयोग ने इन दोनों भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई थी। पहले सीजीएल-4 में 1481 और ऑफिस अटेंडेंट में 3727 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर क्रमशः 1541 और 4388 कर दिया गया है। संविदा पर कार्यरत उम्मीदवारों को अब अधिकतम 25 अंकों तक की अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। संविदा के आधार पर कार्यरत रहने वाले उम्मीदवारों को प्रति वर्ष की संतोषजनक सेवा पर 5 अंक मिलेंगे। यदि किसी वर्ष में सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है, तो कार्य दिवसों के अनुपात में अंक जोड़े जाएंगे। यह छूट अधिकतम 25 अंकों तक सीमित होगी।

BSSC: ये होनी चाहिए योग्यता


सीजीएल-4 भर्ती के तहत विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। योजना सहायक के लिए भी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है। कनीय सांख्यिकी सहायक पद के लिए गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड-सी) पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए, बीसीए या बीएससी आईटी अनिवार्य है। अंकेक्षक पद के लिए कॉमर्स, गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषयों में ग्रेजुएट की योग्यता मांगी गई है, जबकि अंकेक्षक (सहायक समितियां) पद के लिए गणित या कॉमर्स से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके अलावा उद्योग विस्तार पदाधिकारी (पे लेवल-7) के 60 पद भी शामिल हैं।

BSSC CGL: इतनी होनी चाहिए आयु सीमा


बिहार सीजीएल-4 भर्ती में आयु सीमा 21 से 37 वर्ष रखी गई है। वहीं, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को तीन वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन वर्ष और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को पांच वर्ष की छूट मिलेगी। कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Oct 2025 08:59 am

Published on:

15 Oct 2025 08:58 am

Hindi News / Education News / BSSC CGL: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

एग्रीकल्चर कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, ICAR UG Counselling 2025 Registration शुरू, इस तारीख तक जल्द करें दें अप्लाई

ICAR UG Counselling 2025 Registration
शिक्षा

IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IIT Kanpur New Courses 2025
शिक्षा

First IAS Officer of India: देश के पहले कलेक्टर के बारे में जानिए, 1863 में बने थे भारत के पहले आईएएस अधिकारी

First IAS Officer of India
शिक्षा

CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Reminder for Students, CBSE Registration 2025, CBSE Class 9 Registration 2025, CBSE Class 11 Registration 2025, CBSE registration last date, CBSE notice for schools,
शिक्षा

13 की उम्र में छोड़ा घर, जानिए प्रेमानंद महाराज ने किस क्लास तक की है पढ़ाई

Premanand Ji Maharaj Education
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.