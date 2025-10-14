NEET UG काउंसिलिंग राउंड 3 के लिए शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब इस तारीख तक हो सकेगी चॉइस फिलिंग, जानें डिटेल्स

NEET UG 2025(Image-Freepik)
NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। MCC ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के तीसरे राउंड के शेड्यूल में बदलाव किया है। नया संशोधित शेड्यूल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार, च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तारीख अब 16 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, एमसीसी ने तीसरे राउंड में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे अधिक छात्रों को एडमिशन का मौका मिलेगा।
तीसरे राउंड की सीट आवंटन प्रक्रिया 17 से 18 अक्टूबर के बीच पूरी की जाएगी, जबकि परिणाम 18 अक्टूबर 2025 को घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार अपना परिणाम एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। इस अवधि में उन्हें सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज जाकर अपनी सीट पक्की करनी होगी।
संशोधित शेड्यूल के अनुसार, तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2025 से दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था, जिसकी अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे तक रखी गई थी। च्वाइस फिलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर अब 16 अक्टूबर 2025 रात 11:55 बजे तक जारी रहेगी। इसी दिन शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक उम्मीदवार च्वाइस लॉकिंग कर सकेंगे। सीट प्रोसेसिंग 17 और 18 अक्टूबर को होगी, जबकि परिणाम 18 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार 19 से 27 अक्टूबर के बीच रिपोर्टिंग कर सकेंगे।
कॉलेज रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे। इनमें नीट यूजी 2025 स्कोरकार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र, वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आठ पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर शामिल हैं। यदि उम्मीदवार आरक्षण श्रेणी से आते हैं, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी साथ रखना आवश्यक है।
