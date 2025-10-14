NEET UG काउंसिलिंग राउंड 3 के लिए शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब इस तारीख तक हो सकेगी चॉइस फिलिंग, जानें डिटेल्स

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। MCC ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के तीसरे राउंड के शेड्यूल में बदलाव किया है। नया संशोधित शेड्यूल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार, च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तारीख अब 16 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, एमसीसी ने तीसरे राउंड में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे अधिक छात्रों को एडमिशन का मौका मिलेगा।