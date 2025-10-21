BSSC LDC Vacancy 2025: बिहार के युवाओं लिए सरकारी नौकरी शानदार मौका, एलडीसी के 14 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

BSSC Recruitment(Image-Freepik)
BSSC Recruitment: बिहार के युवाओं लिए सरकारी नौकरी पाने मौका आया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने लोअर डिविजन क्लर्क के 14,921 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में की जाएंगी, जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास या इसके बराबर होनी चाहिए, जो कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान भी होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 81,100 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।
आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों, साथ ही महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण शामिल होंगे। इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। नियुक्तियां बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सहकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों में की जाएंगी।
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर 'Notice Board' अनुभाग में संबंधित विज्ञापन (Adv. No. 02/23 (A)) दिखाई देगा।
विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उम्मीदवार को वापस आकर 'Apply' विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद 'New Registration' पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा।
आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना आवश्यक है।
