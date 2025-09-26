BSSC Recruitment 2025: बिहार कर्मचारी आयोग ने एक और भर्ती निकाली, स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर भर्ती, बस चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री



इस भर्ती के माध्यम से कुल 379 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 128 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भर्ती में 152 पद अनारक्षित, 61 पद अनुसूचित जाति, 4 पद अनुसूचित जनजाति, 68 पद अति पिछड़ा वर्ग, 45 पद पिछड़ा वर्ग, 11 पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं और 38 पद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III के 432 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये रखा गया है।