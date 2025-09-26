BSSC Recruitment 2025: बिहार कर्मचारी आयोग ने एक और भर्ती निकाली, स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर भर्ती, बस चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री

BSSC Sports Trainer Vacancy: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने युवाओं के लिए एक और भर्ती निकाली है। आयोग ने स्पोर्ट्स ट्रेनर (क्रीड़ा प्रशिक्षक) के 379 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 11 नवंबर 2025 तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 379 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 128 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भर्ती में 152 पद अनारक्षित, 61 पद अनुसूचित जाति, 4 पद अनुसूचित जनजाति, 68 पद अति पिछड़ा वर्ग, 45 पद पिछड़ा वर्ग, 11 पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं और 38 पद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III के 432 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये रखा गया है।
स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना जरुरी है। इसके साथ ही टेक्निकल योग्यता के रूप में अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (भारतीय खेल प्राधिकरण) द्वारा संचालित डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग (PGDSC) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी खेल विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
इसके अलावा अभ्यर्थी के पास खेल उपलब्धि होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। साथ ही ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व या एशियाई चैंपियनशिप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भागीदारी या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कम से कम दो बार शामिल होना जरूरी है। वहीं, अंतर खेल प्रतियोगिता, अखिल भारतीय पुलिस खेल या अंतर रेलवे चैंपियनशिप में तीन बार भाग लेने वाले भी पात्र माने जाएंगे।
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाएं 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग की महिलाएं भी 40 वर्ष तक पात्र रहेंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित है।
चयन प्रक्रिया परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, जबकि इंटरव्यू 50 अंकों का रहेगा। कुल मिलाकर 200 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आरक्षण नियमों के अनुसार नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को की जाएगी। न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक भी अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग को 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 36.5 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग को 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।