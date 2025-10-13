Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BTSC Vacancy 2025: बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

BTSC Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 10 नवंबर 2025 तय की गई है।

2 min read

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 13, 2025

BTSC Recruitment 2025

BTSC Recruitment 2025(Image-Freepik)

BTSC ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। जिसमें डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पद भी शामिल हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने डेंटल हाइजीनिस्ट पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 10 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें दी गई योग्यता, पात्रता और अन्य शर्तों को समझें।

BTSC Vacancy 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 702 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 281 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 70 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 112 पद अनुसूचित जाति (SC), 7 पद अनुसूचित जनजाति (ST), 127 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), 84 पद पिछड़ा वर्ग (BC) और 21 पद पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

BTSC Dental Hygienist Vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ 10+2 परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा, संघ या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीनिस्ट में दो वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। उम्मीदवार का नाम बिहार राज्य दंत परिषद में रजिस्टर्ड होना भी जरुरी है।

BTSC Recruitment 2025: आयु सीमा और आवेदा शुल्क


आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं और पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम 42 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी।सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 08:52 am

Hindi News / Education News / BTSC Vacancy 2025: बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया क्या है? जानें पात्रता, एग्जाम पैटर्न और करियर ऑप्शन

Sainik School Admission Process
शिक्षा

Bihar STET Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड, 14 अक्टूबर से होगी परीक्षा, जानें गाइडलाइन

Bihar STET Admit Card 2025
शिक्षा

घर बैठे UPI से भर सकेंगे स्कूल फीस, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

UPI Payment in Schools
शिक्षा

Bihar DELED Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका कल, ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

Bihar DELED Answer Key 2025
शिक्षा

PM Education Loan: पीएम एजुकेशन लोन क्या है? जानिए इसका कैसे लाभ ले सकते हैं

PM Education Loan
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.