BTSC Vacancy 2025: बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

BTSC ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। जिसमें डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पद भी शामिल हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने डेंटल हाइजीनिस्ट पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 10 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें दी गई योग्यता, पात्रता और अन्य शर्तों को समझें।