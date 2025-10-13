BTSC Vacancy 2025: बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

BTSC Recruitment 2025(Image-Freepik)
BTSC ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। जिसमें डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पद भी शामिल हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने डेंटल हाइजीनिस्ट पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 10 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें दी गई योग्यता, पात्रता और अन्य शर्तों को समझें।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 702 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 281 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 70 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 112 पद अनुसूचित जाति (SC), 7 पद अनुसूचित जनजाति (ST), 127 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), 84 पद पिछड़ा वर्ग (BC) और 21 पद पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ 10+2 परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा, संघ या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीनिस्ट में दो वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। उम्मीदवार का नाम बिहार राज्य दंत परिषद में रजिस्टर्ड होना भी जरुरी है।
आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं और पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम 42 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी।सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।
