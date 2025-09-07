Canara Bank Securities में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, आपके पास ये है डिग्री तो कर दें अप्लाई

Canara Bank Securities Vacancy: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। Canara Bank की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, Canara Bank Securities Limited (CBSL), ने ट्रेनी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में की जा रही है, और खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन केवल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।