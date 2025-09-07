Patrika LogoSwitch to English

Canara Bank Securities में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, आपके पास ये है डिग्री तो कर दें अप्लाई

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 07, 2025

Canara Bank Securities
Canara Bank Securities(Image-Freepik)

Canara Bank Securities Vacancy: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। Canara Bank की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, Canara Bank Securities Limited (CBSL), ने ट्रेनी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में की जा रही है, और खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन केवल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

Canara Bank Securities: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु की गणना 31 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।

Canara Bank: इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान प्रति माह 22,000 रुपये का निश्चित स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा, बेहतर प्रदर्शन करने वाले ट्रेनी को 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। इस प्रकार युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान न केवल स्थिर आमदनी का लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें अतिरिक्त कमाई का अवसर भी मिलेगा।

Canara Bank Securities Vacancy: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


भर्ती प्रक्रिया में पहले चरण में प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू उम्मीदवार के स्थान के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है। इंटरव्यू से जुड़ी सभी जानकारियां आवेदकों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएंगी।

