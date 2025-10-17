CBSE Board 2026 Exams: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Board 2026 exams, CBSE 10th practical exam 2026, CBSE 12th practical exam 2026, CBSE practical exam dates 2026, CBSE practical schedule 2026,
CBSE 2026 Exam Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल मार्किंग, शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों के लिए 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 2025 तक और भारत और विदेशों में सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए 1 जनवरी, 2026 से आयोजित किए जाएंगे।
शीतकालीन सत्र के बाद सभी स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वे उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल का कोई भी छात्र जिसका नाम बोर्ड को ऑनलाइन एलओसी में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे इन व्यावहारिक परीक्षाओं, परियोजना या आंतरिक मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाए।
स्कूलों को प्रत्येक विषय में 30-30 छात्रों के बैच बनाने होंगे। इसके बाद व्यावहारिक/परियोजना मूल्यांकन और अंक अपलोड करने के बेहतर प्रबंधन के लिए, स्कूलों को एक बैच के 30 छात्रों का एक साथ व्यावहारिक/परियोजना मूल्यांकन करना होगा। निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, यदि छात्रों की संख्या 30 से अधिक है, तो व्यावहारिक परीक्षा / परियोजना मूल्यांकन अनिवार्य रूप से एक दिन में दो या तीन सत्रों में आयोजित किया जाना चाहिए।
सीबीएसई ने कहा है कि सभी छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा या प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए निर्धारित तारीख पर ही उपस्थित होना होगा। साथ ही, अगर कोई छात्र किसी वजह से निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसकी परीक्षा या मूल्यांकन आधिकारिक रूप से अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ही दोबारा आयोजित की जा सकती है। इन तारीखों के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त तिथि या विशेष अनुमति का अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
