CBSE Board 2026 Exams: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, जानें पूरी डिटेल्स

सीबीएसई ने कहा है कि सभी छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा या प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए निर्धारित तारीख पर ही उपस्थित होना होगा। साथ ही, अगर कोई छात्र किसी वजह से निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसकी परीक्षा या मूल्यांकन आधिकारिक रूप से अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ही दोबारा आयोजित की जा सकती है। इन तारीखों के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त तिथि या विशेष अनुमति का अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।