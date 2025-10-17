Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE Board 2026 Exams: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Practical Exam Dates 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए आधिकारिक तारीखें जारी कर दी हैं। CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 17, 2025

CBSE Board 2026 exams, CBSE 10th practical exam 2026, CBSE 12th practical exam 2026, CBSE practical exam dates 2026, CBSE practical schedule 2026,

CBSE Board 2026 exams, CBSE 10th practical exam 2026, CBSE 12th practical exam 2026, CBSE practical exam dates 2026, CBSE practical schedule 2026,

CBSE 2026 Exam Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल मार्किंग, शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों के लिए 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 2025 तक और भारत और विदेशों में सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए 1 जनवरी, 2026 से आयोजित किए जाएंगे।

स्कूलों को भेजा गया नोटिस

शीतकालीन सत्र के बाद सभी स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वे उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल का कोई भी छात्र जिसका नाम बोर्ड को ऑनलाइन एलओसी में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे इन व्यावहारिक परीक्षाओं, परियोजना या आंतरिक मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाए।

कैसे होगा मूल्यांकन

स्कूलों को प्रत्येक विषय में 30-30 छात्रों के बैच बनाने होंगे। इसके बाद व्यावहारिक/परियोजना मूल्यांकन और अंक अपलोड करने के बेहतर प्रबंधन के लिए, स्कूलों को एक बैच के 30 छात्रों का एक साथ व्यावहारिक/परियोजना मूल्यांकन करना होगा। निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, यदि छात्रों की संख्या 30 से अधिक है, तो व्यावहारिक परीक्षा / परियोजना मूल्यांकन अनिवार्य रूप से एक दिन में दो या तीन सत्रों में आयोजित किया जाना चाहिए।

सीबीएसई ने कही ये बात

सीबीएसई ने कहा है कि सभी छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा या प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए निर्धारित तारीख पर ही उपस्थित होना होगा। साथ ही, अगर कोई छात्र किसी वजह से निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसकी परीक्षा या मूल्यांकन आधिकारिक रूप से अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ही दोबारा आयोजित की जा सकती है। इन तारीखों के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त तिथि या विशेष अनुमति का अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CTET December 2025 Notification: सीटेट दिसंबर के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, पिछले साल कब शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन?
शिक्षा
CTET December 2025 notification, When will CTET December notification be released, CTET 2025 registration start date, CTET previous year registration dates,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

17 Oct 2025 03:03 pm

Published on:

17 Oct 2025 02:52 pm

Hindi News / Education News / CBSE Board 2026 Exams: सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख हुई घोषित, जानें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Motivational Story: 50 रुपए में की दिहाड़ी मजदूरी, घर-घर जाकर बेची सब्जियां, पढ़ें बाड़मेर के इस RAS अधिकारी की प्रेरणादायक कहानी

बाड़मेर

Success Story: बड़ी कंपनी का ऑनलाइन जॉब ऑफर छोड़कर कोटा के अर्पित पोरवाल बन गए RAS अधिकारी

कोटा

MP Police Constable Exam: आवेदन का एक और मौका, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिर से आवेदन स्टार्ट

MP Police Constable Bharti
शिक्षा

DU के इस कॉलेज से पढ़ी हैं श्रीलंका की PM Harini Amarasuriya, जानिए इनके बारे में रोचक बातें

Srilanka PM Harini Amarasuriya
शिक्षा

1 Dozen Means: एक दर्जन’ में हमेशा 12 चीजें क्यों होती हैं? 10 या 11 क्यों नहीं? समझिए इस संख्या के पीछे छुपा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण

divisors of 12, origin of the dozen, why is a dozen 12, history of the number 12
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.