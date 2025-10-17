CTET December 2025 Notification: सीटेट दिसंबर के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, पिछले साल कब शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन?

हर साल सीबीएसई की ओर से साल में दो बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन होता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर 1 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका मिलता है, जबकि पेपर 2 में पास होने वाले उम्मीदवारों को क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। सीटेट परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलता है।