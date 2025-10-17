Patrika LogoSwitch to English

CTET December 2025 Notification: सीटेट दिसंबर के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, पिछले साल कब शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन?

CTET 2025 Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही CTET December 2025 परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। आइए जानते हैं कि इस बार सीटेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 17, 2025

सीटेट दिसंबर के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन? (Image Source: Gemini AI)

CTET December 2025 Application: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 की अधिसूचना जारी कर सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर डॉक्यूमेंट्स, पात्रता, महत्वपूर्ण तिथियां और रजिस्ट्रेशन लिंक देख सकते हैं।

आवेदन से पहले करें ये काम

अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, पात्र उम्मीदवार आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित निर्दिष्ट तिथियों के भीतर पंजीकरण और आवेदन पत्र भर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को विस्तृत अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और परीक्षा प्रक्रिया को समझते हैं।

कब जारी होगा नोटिफिकेशन

सीबीएसई सीटीईटी 2025 परीक्षा की तारीखों की घोषणा अधिसूचना में ही करेगा। फिलहाल, बोर्ड ने शेड्यूल पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है।

पेपर देने के लिए योग्यता

पेपर I (कक्षा I-V): अभ्यर्थियों को दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) या समकक्ष पूरा कर लिया होना चाहिए या उसके अंतिम वर्ष में होना चाहिए।

-पेपर II (कक्षा VI-VIII): अभ्यर्थियों के पास दो वर्षीय बी.एड या चार वर्षीय एकीकृत बीए/बीएससीएड या बीएएड/बीएससीएड डिग्री के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

पिछले साल कब शुरू हुआरजिस्ट्रेश

सीटीईटी दिसंबर 2024 सत्र 14 और 15 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया था, जिसके लिए आवेदन विंडो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2024 तक खुली थी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी - पेपर II सुबह (सुबह 9:30 से दोपहर 12:00 बजे तक) और पेपर I दोपहर (दोपहर 2:30 से शाम 5:00 बजे तक)। परिणामों के बाद, योग्यता प्रमाण पत्र उम्मीदवारों को डाउनलोड करने के लिए डिजिलॉकर पर अपलोड कर दिए गए थे।

सीटेट परीक्षा के लाभ

हर साल सीबीएसई की ओर से साल में दो बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन होता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर 1 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका मिलता है, जबकि पेपर 2 में पास होने वाले उम्मीदवारों को क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। सीटेट परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलता है।

Published on:

17 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Education News / CTET December 2025 Notification: सीटेट दिसंबर के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, पिछले साल कब शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन?

