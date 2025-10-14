CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE ने नोटिस में कहा, "आप जानते हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा 2025-2026 के लिए कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने की अंतिम तारीख सामान्य शुल्क के साथ 16/10/2025 है, जिसका अर्थ है कि कक्षा 9वीं-1वीं, 2025-2026 के लिए अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने के लिए आज (14 अक्टूबर 2025) से केवल 03 दिन बचे हैं." प्रधानाचार्यों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी प्रशासनिक या शैक्षणिक जटिलता से बचने के लिए इस समय सीमा को अपरिहार्य मानें।