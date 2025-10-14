CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Reminder For Students (Image Source: Gemini AI)
CBSE Online Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए कक्षा 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने के संबंध में सभी संबद्ध स्कूलों को चौथा रिमाइंडर जारी किया है। समय सीमा नजदीक आने के साथ, स्कूलों के पास अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं। जारी रिमांडर नोटिस में सभी स्कूलों को कक्षा 9 और 11 के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की लिस्ट जमा करने को कहा गया है।
CBSE ने नोटिस में कहा, "आप जानते हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा 2025-2026 के लिए कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने की अंतिम तारीख सामान्य शुल्क के साथ 16/10/2025 है, जिसका अर्थ है कि कक्षा 9वीं-1वीं, 2025-2026 के लिए अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने के लिए आज (14 अक्टूबर 2025) से केवल 03 दिन बचे हैं." प्रधानाचार्यों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी प्रशासनिक या शैक्षणिक जटिलता से बचने के लिए इस समय सीमा को अपरिहार्य मानें।
बोर्ड ने जोर देकर कहा कि वह छात्रों का सटीक डेटा इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ ही स्कूलों को जिम्मेदारी से काम करने की चेतावनी भी दी। जानकारी जमा करने में किसी भी तरह की विसंगति भविष्य में संस्थानों और छात्रों, दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है।
