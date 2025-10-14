Patrika LogoSwitch to English

CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Registration Last Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के स्कूलों को कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन समय पर पूरा करने के लिए रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। रजिस्ट्रेन डेटा जमा करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है।

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 14, 2025

CBSE Reminder For Students (Image Source: Gemini AI)

CBSE Online Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए कक्षा 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने के संबंध में सभी संबद्ध स्कूलों को चौथा रिमाइंडर जारी किया है। समय सीमा नजदीक आने के साथ, स्कूलों के पास अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं। जारी रिमांडर नोटिस में सभी स्कूलों को कक्षा 9 और 11 के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की लिस्ट जमा करने को कहा गया है।

सीबीएसई नोटिस में क्या लिखा

CBSE ने नोटिस में कहा, "आप जानते हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा 2025-2026 के लिए कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने की अंतिम तारीख सामान्य शुल्क के साथ 16/10/2025 है, जिसका अर्थ है कि कक्षा 9वीं-1वीं, 2025-2026 के लिए अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन डेटा जमा करने के लिए आज (14 अक्टूबर 2025) से केवल 03 दिन बचे हैं." प्रधानाचार्यों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी प्रशासनिक या शैक्षणिक जटिलता से बचने के लिए इस समय सीमा को अपरिहार्य मानें।

जानकारी जमा करने पर दिया जोर

बोर्ड ने जोर देकर कहा कि वह छात्रों का सटीक डेटा इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ ही स्कूलों को जिम्मेदारी से काम करने की चेतावनी भी दी। जानकारी जमा करने में किसी भी तरह की विसंगति भविष्य में संस्थानों और छात्रों, दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है।

स्कूलों को क्या करना होगा

  • सभी पात्र छात्रों की डिटेल्स बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करें
  • छात्र का नाम, जन्मतिथि, विषय, माता-पिता का नाम आदि सही जानकारी सुनिश्चित करें
  • अपलोड के बाद डेटा को एक बार फिर जांचें
  • फीस जमा करने के बाद फाइनल सबमिशन करें
  • रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी स्कूल रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें

शिक्षा

14 Oct 2025 05:10 pm

Hindi News / Education News / CBSE Reminder For Students: सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का भेजा नोटिस, जानें पूरी डिटेल्स

