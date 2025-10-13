Patrika LogoSwitch to English

XAT 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगी सुधार विंडो, इस लिंक से करें चेक

XAT 2026 Correction Window: XAT 2026 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। XLRI जमशेदपुर ने घोषणा की है कि XAT 2026 आवेदन फॉर्म सुधार14 अक्टूबर 2025 से खुलेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में की गई गलतियों को ठीक कर सकेंगे।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 13, 2025

XAT 2026 Application Form Correction (Image Source: Gemini AI)

XAT 2026 Application Form Correction: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 प्रशासन ने घोषणा की है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए आवेदन संपादन विंडो 14 अक्टूबर (सुबह 9 बजे) से 16 अक्टूबर (सुबह 9 बजे) खुली रहेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह दो दिवसीय अवधि आवेदकों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त होने से पहले अपने जमा किए गए फॉर्म की समीक्षा करने और गलतियों को सुधारने का अवसर देगी। आप आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है

जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो जेवियर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स (XAMI) की ओर से XLRI जमशेदपुर द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह परीक्षा 75 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित की जा रही है और भारत भर में MBA और PGDM कार्यक्रम प्रदान करने वाले 250 से अधिक प्रबंधन संस्थानों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में कार्य करती है।

छात्र जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं

परीक्षा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि एक्सएलआरआई कार्यक्रम चयन या आवेदन संबंधी प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी xatadministration@xlri.ac.in पर ईमेल के माध्यम से या फोन नंबर 0657-665-3203/04/05 के माध्यम से प्रवेश कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

इन जानकारियों में हो सकता है बदलाव

48 घंटों की अवधि के दौरान, रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और परीक्षा शहर की प्राथमिकताओं जैसे विवरणों में संशोधन कर सकेंगे। हालांकि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फील्ड में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इनका उपयोग सभी आधिकारिक पत्राचार के लिए किया जाता है।

जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, वे समय सीमा से पहले ऐसा कर सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने से उम्मीदवारों को न केवल अपने विवरणों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, बल्कि आधिकारिक XAT मॉक टेस्ट तक भी पहुंच मिलती है, जिससे आवेदकों को परीक्षा प्रारूप और इंटरफेस से परिचित होने में मदद मिलती है।

शिक्षा

Updated on:

13 Oct 2025 05:04 pm

Published on:

13 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / Education News / XAT 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगी सुधार विंडो, इस लिंक से करें चेक

शिक्षा

