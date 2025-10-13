XAT 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगी सुधार विंडो, इस लिंक से करें चेक

XAT 2026 Application Form Correction: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 प्रशासन ने घोषणा की है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए आवेदन संपादन विंडो 14 अक्टूबर (सुबह 9 बजे) से 16 अक्टूबर (सुबह 9 बजे) खुली रहेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह दो दिवसीय अवधि आवेदकों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त होने से पहले अपने जमा किए गए फॉर्म की समीक्षा करने और गलतियों को सुधारने का अवसर देगी। आप आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।