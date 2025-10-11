Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

High Paying Jobs: 5 साल पहले नहीं था इन नौकरियों का नामों निशान, आज कमा सकते हैं लाखों

AI and Tech Jobs: दुनिया तेजी से बदल रही है, और इसके साथ करियर का स्वरूप भी बदल रहा है। आज ऐसे कई पेशे हैं जो 5 साल पहले तक किसी ने सोचे भी नहीं थे। लेकिन, अब यही नौकरियां लाखों रुपए की सैलरी दिला रही हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 11, 2025

new jobs in India 2025, high paying new careers 2025, emerging careers in India, trending jobs in 2025, future jobs in India, new professions of the decade, top modern careers 2025,

High Paying AI and Tech Jobs (Image Source: Chatgpt)

Best High Salary Jobs: एआई का प्रभाव हर सेक्टर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन की वजह से नौकरी बाजार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है। लगभग 4-5 साल पहले जिन नौकरियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, अब उनका वेतन लाखों रुपये तक है। अपने करियर को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने की चाह रखने वाले पेशेवरों के लिए, इन उभरती हुई भूमिकाओं को समझना बेहद जरूरी है।

प्रॉम्प्ट इंजीनियर

एआई प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए सही प्रॉम्ट तैयार करने के लिए प्रॉम्ट इंजीनियरों को हर साल 10–25 लाख रुपये से अधिक का वेतन मिलता है, खासकर बड़े भाषा मॉडल के लिए। जैसे-जैसे चैटजीपीटी जैसी एआई प्रणालियां व्यवसायों का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं, कंपनियों की सटीक मशीन आउटपुट में बदलने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

प्रोडक्ट इंजीनियर

इस पेशे में लोग बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models) से चलने वाले उत्पादों के लिए रणनीतियां बनाते और उन्हें लागू करते हैं। इनका सालाना वेतन लगभग 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) होता है।

ग्राहक सफलता इंजीनियर

यह भूमिका अब ग्राहक संतुष्टि और उन्हें लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी हो गई है। कस्टमर सक्सेस इंजीनियर का काम होता है यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक SaaS (Software as a Service) और B2B उत्पादों का पूरा फायदा उठा सकें। वे ग्राहकों की तकनीकी समस्याएं हल करते हैं और उत्पाद के उपयोग को बेहतर बनाते हैं।

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट

जैसे-जैसे साइबर सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा में इस पद की प्रमुखता बढ़ रही है। लगभग 80 लाख प्रति वर्ष के वेतन के साथ, डिजिटल पहचान प्रबंधक डिजिटल पहचानों का प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं।

रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (RPA) डेवलपर

कंपनियां वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किफायती समाधान खोज रही हैं, इसलिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) डेवलपर्स की जरूरत है जो कुशलता को बढ़ाने के लिए RPA टूल्स का उपयोग करके बार-बार दोहराई जाने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकें। इन्हें लगभग 90 लाख प्रति वर्ष का वेतन मिलता है।

एआर अनुभव प्रबंधक

वे उत्पादों या मार्केटिंग अभियानों के लिए इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) अनुभवों को डिजाइन और उनकी देखरेख करते हैं। यह एक लोकप्रिय विषय है क्योंकि AR गेमिंग से आगे बढ़कर शिक्षा, खुदरा और उद्यम समाधानों में भी फैल रहा है, जिससे रचनात्मक टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है। इन्हें हर साल लगभग 70-80 लाख रुपये तक का वेतन मिलता है।

ये भी पढ़ें

BBA Course in IIM: एडमिशन के लिए सिर्फ 12वीं के अंक चाहिए, ये आईआईएम दे रहा मौका
शिक्षा
IIM Udaipur BBA Course 2026, IIM Udaipur BBA admission, IIM Udaipur undergraduate program, IIM Udaipur 12th marks based admission, IIM Udaipur online BBA,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

11 Oct 2025 01:40 pm

Hindi News / Education News / High Paying Jobs: 5 साल पहले नहीं था इन नौकरियों का नामों निशान, आज कमा सकते हैं लाखों

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Dharmendra Pradhan Education: देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने किस कॉलेज-यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानिए

Dharmendra Pradhan Education
शिक्षा

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,
शिक्षा

School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

Chhath Puja School Holiday
शिक्षा

BBA Course in IIM: एडमिशन के लिए सिर्फ 12वीं के अंक चाहिए, ये आईआईएम दे रहा मौका

IIM Udaipur BBA Course 2026, IIM Udaipur BBA admission, IIM Udaipur undergraduate program, IIM Udaipur 12th marks based admission, IIM Udaipur online BBA,
शिक्षा

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

AISSEE 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.