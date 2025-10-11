High Paying Jobs: 5 साल पहले नहीं था इन नौकरियों का नामों निशान, आज कमा सकते हैं लाखों

High Paying AI and Tech Jobs (Image Source: Chatgpt)
Best High Salary Jobs: एआई का प्रभाव हर सेक्टर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन की वजह से नौकरी बाजार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है। लगभग 4-5 साल पहले जिन नौकरियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, अब उनका वेतन लाखों रुपये तक है। अपने करियर को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने की चाह रखने वाले पेशेवरों के लिए, इन उभरती हुई भूमिकाओं को समझना बेहद जरूरी है।
एआई प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए सही प्रॉम्ट तैयार करने के लिए प्रॉम्ट इंजीनियरों को हर साल 10–25 लाख रुपये से अधिक का वेतन मिलता है, खासकर बड़े भाषा मॉडल के लिए। जैसे-जैसे चैटजीपीटी जैसी एआई प्रणालियां व्यवसायों का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं, कंपनियों की सटीक मशीन आउटपुट में बदलने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।
इस पेशे में लोग बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models) से चलने वाले उत्पादों के लिए रणनीतियां बनाते और उन्हें लागू करते हैं। इनका सालाना वेतन लगभग 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) होता है।
यह भूमिका अब ग्राहक संतुष्टि और उन्हें लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी हो गई है। कस्टमर सक्सेस इंजीनियर का काम होता है यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक SaaS (Software as a Service) और B2B उत्पादों का पूरा फायदा उठा सकें। वे ग्राहकों की तकनीकी समस्याएं हल करते हैं और उत्पाद के उपयोग को बेहतर बनाते हैं।
जैसे-जैसे साइबर सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा में इस पद की प्रमुखता बढ़ रही है। लगभग 80 लाख प्रति वर्ष के वेतन के साथ, डिजिटल पहचान प्रबंधक डिजिटल पहचानों का प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं।
कंपनियां वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किफायती समाधान खोज रही हैं, इसलिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) डेवलपर्स की जरूरत है जो कुशलता को बढ़ाने के लिए RPA टूल्स का उपयोग करके बार-बार दोहराई जाने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकें। इन्हें लगभग 90 लाख प्रति वर्ष का वेतन मिलता है।
वे उत्पादों या मार्केटिंग अभियानों के लिए इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) अनुभवों को डिजाइन और उनकी देखरेख करते हैं। यह एक लोकप्रिय विषय है क्योंकि AR गेमिंग से आगे बढ़कर शिक्षा, खुदरा और उद्यम समाधानों में भी फैल रहा है, जिससे रचनात्मक टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है। इन्हें हर साल लगभग 70-80 लाख रुपये तक का वेतन मिलता है।
