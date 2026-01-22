CBSE Board Exam 2026: कब जारी होगा सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड, खुद डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं?

CBSE Board Exam 2026 की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे छात्रों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होनी हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। 17 जनवरी 2026 को लिंक एक्टिव किया गया था, लेकिन कई छात्रों को वेबसाइट खुलने में परेशानी आ रही है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। बोर्ड आमतौर पर परीक्षा से करीब 15 दिन पहले हॉल टिकट जारी करता है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि 2 से 4 फरवरी 2026 के बीच रेगुलर छात्रों के एडमिट कार्ड आ सकते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया था।