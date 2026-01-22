CBSE Board Exam 2026: कब जारी होगा सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड, खुद डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं?

CBSE Board Exam 2026(AI Image-ChatGpt)
CBSE Board Exam 2026 की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे छात्रों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होनी हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। 17 जनवरी 2026 को लिंक एक्टिव किया गया था, लेकिन कई छात्रों को वेबसाइट खुलने में परेशानी आ रही है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। बोर्ड आमतौर पर परीक्षा से करीब 15 दिन पहले हॉल टिकट जारी करता है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि 2 से 4 फरवरी 2026 के बीच रेगुलर छात्रों के एडमिट कार्ड आ सकते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया था।
यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। रेगुलर स्टूडेंट्स खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। जिन छात्रों ने स्कूल से नियमित पढ़ाई की है, रोज क्लास अटेंड की है और स्कूल के जरिए ही परीक्षा फॉर्म भरा है, उनका एडमिट कार्ड स्कूल ही डाउनलोड करेगा। बोर्ड की तरफ से लिंक खुलने के बाद स्कूल अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सभी छात्रों के एडमिट कार्ड निकालेंगे। फिर उन पर साइन और मुहर लगाकर छात्रों को दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप रेगुलर छात्र हैं, तो वेबसाइट बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अपने स्कूल के संपर्क में रहें और वहां से मिलने वाली सूचना पर ध्यान दें।
प्राइवेट स्टूडेंट्स खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड कीआधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। प्राइवेट स्टूडेंट्स वे होते हैं जो फिर से परीक्षा दे रहे होते हैं। पिछले साल फेल हो जाने के कारण अगले साल फिर से फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्टूडेंट्स कहते हैं। उनके लिए अलग से परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग