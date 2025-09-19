CBSE Board Exam Rules 2026: स्कूलों को मिले जरूरी निर्देश, LOC डेटा को लेकर सीबीएसई ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

सीबीएसई ने कहा कि डेटा एंट्री में गलतियां परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए गंभीर मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। स्कूलों को हिंदी, उर्दू, गणित स्टैंडर्ड/बेसिक और ऐच्छिक विषयों जैसे विषयों के प्रश्नपत्र जमा करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा गया है। सीबीएसई ने स्कूलों को एलओसी जमा करने के बाद भी विवरण सुधारने का अवसर दिया है, बशर्ते छात्र ने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया हो।