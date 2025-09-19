CBSE Board Exam Rules 2026: स्कूलों को मिले जरूरी निर्देश, LOC डेटा को लेकर सीबीएसई ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

CBSE LOC Submission Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) ने सभी संबद्ध स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) में छात्र डेटा में किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
LOC यानी List of Candidates, वह डेटा है जिसे हर स्कूल को CBSE को भेजना होता है, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा सके। इसमें छात्रों की पूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, विषय चयन, रोल नंबर (पिछले क्लास का), स्कूल कोड, आधार, जैसी सभी जानकारियां होती हैं।
बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे एलओसी जमा करते समय विवरणों की पुष्टि और सही-सही एंट्री की पूरी जिम्मेदारी लें। एडवाइजरी में बताया गया है कि
सीबीएसई ने कहा कि डेटा एंट्री में गलतियां परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए गंभीर मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। स्कूलों को हिंदी, उर्दू, गणित स्टैंडर्ड/बेसिक और ऐच्छिक विषयों जैसे विषयों के प्रश्नपत्र जमा करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा गया है। सीबीएसई ने स्कूलों को एलओसी जमा करने के बाद भी विवरण सुधारने का अवसर दिया है, बशर्ते छात्र ने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया हो।
अंतिम सबमिशन के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक डेटा वेरिफिकेशन पर्ची तैयार की जाएगी। स्कूल इस चरण के दौरान भी गलतियों को वेरिफाई कर सुधार कर सकेंगे। अगर गलतियां बनी रहती हैं, तो सीबीएसई 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक डेटा वेरिफिकेशन अभियान चलाएगा, जिसमें स्कूलों को प्रवेश और निकासी रजिस्टर जैसे सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सुधार विंडो बंद होने के बाद, छात्रों के विवरण या विषय संयोजन में कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा। स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वे डेटा जमा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि कोई भी गलती छात्रों की परीक्षा के लिए पात्रता को प्रभावित कर सकती है।