शिक्षा

CBSE Board Exam 2026: इन नियमों को पूरा किए बिना नहीं मिल सकेगा एग्जाम देने का मौका, जान लें जरूरी गाइडलाइन

CBSE Board Exam 2026 Guidelines: अगर आप या आपका बच्चा 2026 में 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इन नियमों और शर्तों को जानना बेहद जरूरी है। परीक्षा में बैठने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 16, 2025

CBSE Board Exam 2026 जरूरी गाइडलाइन। (Image Source: Gemini AI)

CBSE Exam Rules 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जरूरी गाइडलाइन तैयार की है। साल में दो बार होने वाली परीक्षा प्रणाली के साथ अब छात्रों और स्कूलों को पात्रता, उपस्थिति, इंटरनल असेसमेंट और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यकताएं (Requirements to Appear For Board Exams)

अटेंडेंस (Attendance)

परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

डॉक्यूमेंट्स चेक करें (Check Documents)

आधार कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट, फोटो और सिग्नेचर जैसी दस्तावेजों की जांच पहले से कर लें। किसी भी गड़बड़ी पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।

इंटरनल असेसमेंट (Internal Assessment)

इंटरनल असेसमेंट NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली का एक जरूरी भाग है। अगर कोई छात्र स्कूल नहीं जाता है, तो उसका आंतरिक मूल्यांकन पूरा नहीं हो पाएगा और उसका परिणाम घोषित नहीं किया जा सकेगा।

ऑप्शनल सब्जेक्ट (Optional Subject)

कक्षा 10 में, छात्र पांच अनिवार्य विषयों के अलावा अधिकतम दो अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं। कक्षा 12 में, केवल एक अतिरिक्त विषय की अनुमति है।

कम्पार्टमेंट (Compartment)

नियमित विद्यार्थी जिन्होंने पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें कम्पार्टमेंट या आवश्यक रिपीट श्रेणी में रखा गया था, वे संबंधित श्रेणी के अंतर्गत निजी अभ्यर्थी के रूप में इन विषयों में शामिल हो सकते हैं।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

16 Sept 2025 11:27 am

Hindi News / Education News / CBSE Board Exam 2026: इन नियमों को पूरा किए बिना नहीं मिल सकेगा एग्जाम देने का मौका, जान लें जरूरी गाइडलाइन

