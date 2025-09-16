Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

शिक्षकों के विवाद के चलते विद्यालय गेट पर लगाया ताला

ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के चक 3/4 पीपीएन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के विवाद के चलते सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय गेट पर ताला लगाकर धरना लगा दिया।

श्री गंगानगर

Yogesh Tiwari

Sep 16, 2025

Due to the dispute between the teachers, the school gate was locked
सूरतगढ़. राजपुरा पीपेरन के चक 3/4 पीपीएन के विद्यालय गेट पर धरने पर बैठे ग्रामीण व बच्चे।

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के चक 3/4 पीपीएन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के विवाद के चलते सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय गेट पर ताला लगाकर धरना लगा दिया। सूचना मिलने पर सीबीईओ सर्वेश कुमारी व पीईईओ हंसराज जोशी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस मौके पर विद्यालय के चार शिक्षकों को हटाने पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।
ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के सरपंच लालचंद लोहरा,चक 3/4 पीपीएन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष बसंत सिंह,जयपाल,विनोद, विद्याधर,अजय,संदीप आदि ने बताया कि चक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के आपसी विवाद के चलते शनिवार को विद्यालय के कमरे व पोषाहार कक्ष खुले मिले। शिक्षकों में आपसी विवाद के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। विरोधस्वरूप सोमवार सुबह ग्रामीण विद्यालय गेट पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर सीबीईओ सर्वेश कुमारी व पीईईओ हंसराज जोशी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की।

ग्रामीणों ने समस्त स्टाफ हटाने व नई जांच समिति की ओर से प्रकरण की जांच करवाने की मांग की। सीबीईओ ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर बात कर विद्यालय के शिक्षक राजेन्द्र कुमार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा पीपेरन, अर्जुन कुमार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामदेव मंदिर सूरतगढ़, दातार सिंह को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 5 बीजेडब्ल्यू द्वितीय, रामलाल पूनिया को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीखाराम ढाणी में शैक्षिक व्यवस्था के तहत लगाने के आदेश जारी कर दिए। इनके स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा पीपेरन से शिक्षक विजयपाल व रामदेव मंदिर सूरतगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अशोक कुमार को 3/4 पीपीएन विद्यालय में कार्य व्यवस्था के लिए लगाया है जबकि 3/4 पीपीएन विद्यालय में दो शिक्षकों को यथावत रखा गया है। विवादित शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी करने पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 02:01 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / शिक्षकों के विवाद के चलते विद्यालय गेट पर लगाया ताला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.