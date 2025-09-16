शिक्षकों के विवाद के चलते विद्यालय गेट पर लगाया ताला

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के चक 3/4 पीपीएन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के विवाद के चलते सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय गेट पर ताला लगाकर धरना लगा दिया। सूचना मिलने पर सीबीईओ सर्वेश कुमारी व पीईईओ हंसराज जोशी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस मौके पर विद्यालय के चार शिक्षकों को हटाने पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।
ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के सरपंच लालचंद लोहरा,चक 3/4 पीपीएन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष बसंत सिंह,जयपाल,विनोद, विद्याधर,अजय,संदीप आदि ने बताया कि चक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के आपसी विवाद के चलते शनिवार को विद्यालय के कमरे व पोषाहार कक्ष खुले मिले। शिक्षकों में आपसी विवाद के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। विरोधस्वरूप सोमवार सुबह ग्रामीण विद्यालय गेट पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर सीबीईओ सर्वेश कुमारी व पीईईओ हंसराज जोशी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की।
ग्रामीणों ने समस्त स्टाफ हटाने व नई जांच समिति की ओर से प्रकरण की जांच करवाने की मांग की। सीबीईओ ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर बात कर विद्यालय के शिक्षक राजेन्द्र कुमार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा पीपेरन, अर्जुन कुमार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामदेव मंदिर सूरतगढ़, दातार सिंह को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 5 बीजेडब्ल्यू द्वितीय, रामलाल पूनिया को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीखाराम ढाणी में शैक्षिक व्यवस्था के तहत लगाने के आदेश जारी कर दिए। इनके स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा पीपेरन से शिक्षक विजयपाल व रामदेव मंदिर सूरतगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अशोक कुमार को 3/4 पीपीएन विद्यालय में कार्य व्यवस्था के लिए लगाया है जबकि 3/4 पीपीएन विद्यालय में दो शिक्षकों को यथावत रखा गया है। विवादित शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी करने पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।