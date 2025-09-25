CBSE Board Exams 2026: फरवरी में परीक्षा, 10 दिन बाद ही कॉपी चेक, जानिए सीबीएसई 2026 परीक्षा की 5 नई बातें

इस साल किया गया एक बड़ा सुधार कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली है, जिसे उन छात्रों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो किसी विषय में असफल हो जाते हैं या परीक्षा छोड़ देते हैं, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बचाया जा सके और तनाव कम किया जा सके। इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है।