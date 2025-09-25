Patrika LogoSwitch to English

CBSE Board Exams 2026: फरवरी में परीक्षा, 10 दिन बाद ही कॉपी चेक, जानिए सीबीएसई 2026 परीक्षा की 5 नई बातें

CBSE Board Exams 2026 Schedule: सीबीएसई (CBSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई बदलाव किए हैं। परीक्षा का शेड्यूल, कॉपी जांचने की प्रक्रिया और मूल्यांकन पैटर्न में कई नए अपडेट्स सामने आए हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 25, 2025

CBSE Board Exams 2026, CBSE 2026 exam schedule, CBSE 2026 updates, CBSE 10th and 12th exams 2026, CBSE answer sheet checking time, CBSE 2026 exam news,
सीबीएसई 2026 परीक्षा की नई बातें। (Image Source: Gemini AI)

CBSE Board Exams 2026 Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की परीक्षाएं मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और 18 मार्च, 2026 तक चलेंगी। वहीं, सीबीएसई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 (कक्षा 12) 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली हैं।

कक्षा 10वीं के लिए दो-बोर्ड परीक्षा

इस साल किया गया एक बड़ा सुधार कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली है, जिसे उन छात्रों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो किसी विषय में असफल हो जाते हैं या परीक्षा छोड़ देते हैं, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बचाया जा सके और तनाव कम किया जा सके। इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है।

प्रस्तावित परीक्षा योजना

  • दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक वर्ष का पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा।
  • विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी सहित मुख्य विषयों की परीक्षाएं निश्चित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।
  • क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं की परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएंगी, जबकि अन्य विषयों की परीक्षा छात्र संयोजन के आधार पर 2-3 दिनों में आयोजित की जाएंगी।

छात्र योग्यता

  • सभी छात्रों का पहली परीक्षा में शामिल होना आवश्यक है।
  • छात्र दूसरी परीक्षा के दौरान अधिकतम तीन विषयों (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या भाषा) में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
  • पहली परीक्षा में तीन या अधिक विषय छोड़ देने वाले छात्रों को "आवश्यक पुनरावृत्ति" श्रेणी में रखा जाएगा और वे केवल अगले साल ही फिर से परीक्षा दे सकेंगे।
  • खेल छात्रों, शीतकालीन स्कूलों और सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

परिणाम और परीक्षा प्रक्रिया

  • पहला परीक्षा अप्रैल 2026 में घोषिए किया जाएगा।
  • दूसरा परीक्षा परिणाम जून 2026 में घोषित किया जाएगा।
  • कक्षा 11 में अनंतिम प्रवेश के लिए पहली परीक्षा में प्रदर्शन डिजीलॉकर पर उपलब्ध होगा।
  • दूसरी परीक्षा के बाद योग्यता प्रमाण पत्र और उत्तीर्णता दस्तावेज जारी किए जाएंगे।
  • द्वितीय परीक्षा परिणाम के बाद फोटोकॉपी, सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध होगी।

अन्य बदलाव

  • समय के साथ, सीबीएसई छात्रों पर दबाव को और कम करने के लिए मॉड्यूलर, सेमेस्टर-वार या स्तर-आधारित मूल्यांकन पर विचार कर सकता है।
  • स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और छात्रों को नई नीति के बारे में सूचित करें तथा अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) के लिए विषय संबंधी डेटा का सटीक प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।

शिक्षा

शिक्षा

25 Sept 2025 11:39 am

CBSE Board Exams 2026: फरवरी में परीक्षा, 10 दिन बाद ही कॉपी चेक, जानिए सीबीएसई 2026 परीक्षा की 5 नई बातें

