CBSE Board Exams 2026: फरवरी में परीक्षा, 10 दिन बाद ही कॉपी चेक, जानिए सीबीएसई 2026 परीक्षा की 5 नई बातें

CBSE Board Exams 2026 Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की परीक्षाएं मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और 18 मार्च, 2026 तक चलेंगी। वहीं, सीबीएसई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 (कक्षा 12) 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली हैं।
इस साल किया गया एक बड़ा सुधार कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली है, जिसे उन छात्रों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो किसी विषय में असफल हो जाते हैं या परीक्षा छोड़ देते हैं, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बचाया जा सके और तनाव कम किया जा सके। इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है।