Dhirendra Shastri: भूतों पर धीरेंद्र शास्त्री करेंगे स्टडी, जानें कहां-कहां होती है भूत-प्रेत, तंत्र विद्या की पढ़ाई?

Dhirendra Shastri Statement: धीरेंद्र शास्त्री, मध्य प्रदेश के पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने, हाल ही में भूत और तंत्र विद्या की पढ़ाई की बात कही है। और अब वो खुद इस विषय पर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 24, 2025

Dhirendra Shastri statement, Black magic education, Tantra Vidya learning, Ghosts and spiritual studies, Dhirendra Shastri paranormal claims,
जानें कहां-कहां होती है भूत-प्रेत, तंत्र विद्या की पढ़ाई। (Image Source: Social Media and AI)

Ghosts and Spiritual Studies: कई लोग भूत-प्रेत की बातें करना, मूवि देखना बेहद पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग इन सबसे दूर रहना पसंद करते हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने नया दावा करते हुए कहा है कि 'बहुत लोगों ने भूतों पर PhD की है' और अब वे खुद भी भूत-प्रेत और अलौकिक विषयों पर शोध कर PhD करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में भूत-प्रेत पर PhD होती है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या सच में भूतों पर होती है PhD? (Is There Really a PhD on Ghosts)

धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के बाद सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में किसी यूनिवर्सिटी में 'भूतों पर PhD' होती है? जानकारी के अनुसार, Ghost Studies नामक कोई मान्यता प्राप्त विषय नहीं है। हां लेकिन, Parapsychology (पैरा-साइकोलॉजी) नामक विषय पर कई विश्वविद्यालयों में शोध जरूर किए जाते हैं। जिनमें टेलीपैथी, आत्मा, परालौकिक गतिविधियों और अलौकिक दावों पर वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है।

क्या होता है परामनोविज्ञान? (What is Parapsychology)

परामनोविज्ञान की सबसे आम परिभाषा मनोविज्ञान के असाधारण तत्वों का अध्ययन है। इस क्षेत्र में अध्ययन की जाने वाली घटनाओं में अतीन्द्रिय दर्शन (भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता), टेलीकिनेसिस (अपने मन से वस्तुओं को हिलाने की क्षमता), टेलीपैथी (मन से मन का संचार), और भूत-प्रेत के दर्शन शामिल हैं। शरीर से बाहर के अनुभव और अतीन्द्रिय बोध (ईएसपी) के अन्य रूप भी परामनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं।

किन कॉलेजों में होती है भूत-तंत्र विद्या की पढ़ाई? (Colleges for Ghostology)

एडिनबरा यूनिवर्सिटी का कोस्टलर पराइकोलॉजी यूनिट। जो परासाइकोलॉजी के कई पहलुओं पर शोध करता है। इसमें शरीर से बाहर के अनुभव, भूत-प्रेत या अलौकिक घटनाओं के अनुभव, सपनों पर अध्ययन, साइको क्षमता जैसे अन्य विषय शामिल हैं। स्टूडेंट्स यहां से कोर्स भी कर सकते हैं।

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय (University of Edinburgh)

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की कोस्टलर पैरासाइकोलॉजी इकाई पैरासाइकोलॉजी के कई अलग-अलग क्षेत्रों में अनुसंधान करती है, जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ, शरीर से बाहर के अनुभव, भूत-प्रेत के अनुभव, सपने देखना, मानसिक क्षमता और कई अन्य चीजें शामिल हैं।

एक्सेटर विश्वविद्यालय (University of Exeter)

एक्सेटर विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष शुरू किए गए इस नए एम.ए. पाठ्यक्रम में, छात्र गूढ़ विद्या, जादू-टोना, अनुष्ठानिक जादू, गुप्त विज्ञान और कई अन्य संबंधित विषयों के विविध इतिहास के बारे में जान सकते हैं।

ओस्लो विश्वविद्यालय (University of Oslo)

ओस्लो विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम, जादू और जादू-टोने के सांस्कृतिक इतिहास, विशेष रूप से यूरोप में प्रारंभिक आधुनिक डायन-शिकार पर केंद्रित है। छात्र इस पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन ले सकते हैं।

बैंगलोर विश्वविद्यालय (Bangalore University)

भारत में, बैंगलोर विश्वविद्यालय "पैरासाइकोलॉजी" नामक एक पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो असाधारण गतिविधियों से संबंधित विषयों को कवर करता है।

बीएचयू (BHU)

बीएचयू आगम तंत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता है। नकारात्मक प्रचार को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने एमए आगम तंत्र का नाम बदलकर धर्मागम में आचार्य रख दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को तंत्र के सिद्धांतों को चेतना के गहरे स्तरों में समाहित करने में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

