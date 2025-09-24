Dhirendra Shastri: भूतों पर धीरेंद्र शास्त्री करेंगे स्टडी, जानें कहां-कहां होती है भूत-प्रेत, तंत्र विद्या की पढ़ाई?

Ghosts and Spiritual Studies: कई लोग भूत-प्रेत की बातें करना, मूवि देखना बेहद पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग इन सबसे दूर रहना पसंद करते हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने नया दावा करते हुए कहा है कि 'बहुत लोगों ने भूतों पर PhD की है' और अब वे खुद भी भूत-प्रेत और अलौकिक विषयों पर शोध कर PhD करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में भूत-प्रेत पर PhD होती है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।