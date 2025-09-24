धीरेंद्र शास्त्री का चौंकाने वाला दावा, ‘भूतों पर कई लोगों ने की PhD, मैं भी करूंगा’, जानें सच्चाई

यहां सबसे अहम सवाल यही है कि क्या वाकई दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में 'भूतों पर PhD' होती है। तथ्य यह है कि सीधे तौर पर 'Ghost Studies' या 'Bhooton par PhD' नाम से कोई मान्यता प्राप्त विषय नहीं है। हां लेकिन, Parapsychology (पैरा-साइकोलॉजी) नामक विषय पर कई विश्वविद्यालयों में शोध जरूर किए जाते हैं। जिनमें टेलीपैथी, आत्मा, परालौकिक गतिविधियों और अलौकिक दावों पर वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। ब्रिटेन और अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे रिसर्च सेंटर हैं, लेकिन यह विषय अभी भी विवादित और सीमित हैं।