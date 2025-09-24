Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

धीरेंद्र शास्त्री का चौंकाने वाला दावा, ‘भूतों पर कई लोगों ने की PhD, मैं भी करूंगा’, जानें सच्चाई

dhirendra shastri shocking statement: मध्य प्रदेश के बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर ने किया चौंकाने वाला दावा, दुनिया में कई यूनिवर्सिटी कराती हैं भूतों पर PhD...क्या सच में होती है भूतों पर पढ़ाई?

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 24, 2025

Dhirendra Shastri Shocking Statement
Dhirendra Shastri Shocking Statement: आखिर किस युनिवर्सिटी में होता है भूतों पर कोर्स, धीरेंद्र शास्त्री के दावे में कितनी सच्चाई?

dhirendra shastri shocking statement: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जिसने लोगों को चौंका दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने नया दावा करते हुए कहा है कि 'बहुत लोगों ने भूतों पर PhD की है' और अब वे स्वयं भी भूत-प्रेत और अलौकिक विषयों पर शोध कर PhD करने की योजना बना रहे हैं।

पढ़ें पूरा बयान जिस पर उठे सवाल

हाल ही में एक बातचीत के दौरान धीरेंद्र शास्त्री से जब पूछा गया कि भविष्य में वे किस विषय पर रिसर्च करना चाहेंगे। इस पर उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि 'मैं भूतों पर PhD करना चाहता हूं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि भूतों पर PhD कौन करता है? लेकिन बहुत लोगों ने की है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में इस विषय पर रिसर्च होती है।'

ये भी पढ़ें

नवरात्र व्रत करने वालों को रेलवे ने दी बड़ी राहत, शुरू कर दी ये नई सेवा
भोपाल
indian railway

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि भारत जैसे देश में, जहां धर्म, अध्यात्म और परालौकिक मान्यताओं की गहरी जड़ें हैं, वहां इस विषय पर अकादमिक अध्ययन को मान्यता मिलनी चाहिए।

धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान क्यों बना मुद्दा?

धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे शास्त्री का आध्यात्मिक आत्मविश्वास बता रहे हैं। वहीं, आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने का तरीका है।
वहीं कई लोगों ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि 'भूतों पर PhD तो मिल गई, अब तो आत्माओं का इंटरव्यू भी हो जाना चाहिए।'

यह बयान किस ओर इशारा करता है?

एक्सपर्ट्स की मानें तो धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सिर्फ 'आध्यात्मिक शोध' की बात नहीं है, बल्कि यह कई संकेत भी देता है-

-- वे लोकप्रियता बनाए रखना चाहते हैं: असामान्य दावे करने से वे लगातार मीडिया और जनता की नजर में बने रहते हैं।

-- धर्म और विज्ञान की टकराहट: जब धार्मिक नेता किसी वैज्ञानिक दायरे से बाहर के विषय पर रिसर्च की बात करते हैं, तो यह बहस को नया मोड़ देता है।

-- राजनीतिक और धार्मिक छवि: उन्होंने बयान के दौरान यह भी कहा कि 'हमें गजवा-ए-हिंद नहीं, भगवा-ए-हिंद चाहिए।' यानी आध्यात्मिक विमर्श को वे सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों से जोड़कर पेश करते हैं।

    क्या सच में भूतों पर PhD होती है?

    यहां सबसे अहम सवाल यही है कि क्या वाकई दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में 'भूतों पर PhD' होती है। तथ्य यह है कि सीधे तौर पर 'Ghost Studies' या 'Bhooton par PhD' नाम से कोई मान्यता प्राप्त विषय नहीं है। हां लेकिन, Parapsychology (पैरा-साइकोलॉजी) नामक विषय पर कई विश्वविद्यालयों में शोध जरूर किए जाते हैं। जिनमें टेलीपैथी, आत्मा, परालौकिक गतिविधियों और अलौकिक दावों पर वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। ब्रिटेन और अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे रिसर्च सेंटर हैं, लेकिन यह विषय अभी भी विवादित और सीमित हैं।

    एडिनबरा यूनिवर्सिटी में 50 साल से किया जा रहा है शोध

    इसका एक उदाहरण है एडिनबरा यूनिवर्सिटी का कोस्टलर पराइकोलॉजी यूनिट। जो परासाइकोलॉजी के कई पहलुओं पर शोध करता है। इसमें शरीर से बाहर के अनुभव, भूत-प्रेत या अलौकिक घटनाओं के अनुभव, सपनों पर अध्ययन, साइको क्षमता जैसे अन्य विषय शामिल हैं। यहां पिछले 50 साल से शोध किया जा रहा है। स्टूडेंट्स यहां से कोर्स भी कर सकते हैं। दुनिया के कई विश्वविद्यालय में इस तरह का कोर्स करवाते हैं।

    कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़कर भी धीरेंद्र शास्त्री पूरा कर सकते हैं सपना

    इसके अलावा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी सांस्कृतिक मानवशास्त्र वह विषय है जिसमें मानव समाज, उसकी परम्पराओं, रीति-रिवाज और धर्म, सामाजिक व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोर्स किया जा सकता है।

    धीरेंद्र शास्त्र के इस बयान का क्या हो सकता है असर?

    बता दें कि भारतीय समाज में पहले से ही धर्म और अलौकिक मान्यताओं को लेकर लोग बेहद संवेदनशील है। धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान उनके अनुयायियों को और उनकी संवेदनशीलता को और मजबूत कर सकता है। क्योंकि वे उनके बयान को 'धार्मिक सत्यापन' मान सकते हैं। दूसरी ओर, शिक्षाविद और वैज्ञानिक समुदाय ऐसे दावों को 'अंधविश्वास बढ़ाने वाला' कह सकते हैं। तो वहीं उनका यह बयान युवा पीढ़ी में जिज्ञासा और भ्रम दोनों ही स्थितियां पैदा करने वाला हो सकता है।

    ये भी पढ़ें

    16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हो जाएं अलर्ट, दिल दे सकता है धोखा
    भोपाल
    mp news hindi patrika

    खबर शेयर करें:

    संबंधित विषय:

    mp news

    शहर की खबरें:

    इंदौर न्यूज़

    भोपाल न्यूज़

    ग्वालियर न्यूज़

    जबलपुर न्यूज़

    रतलाम न्यूज़

    Updated on:

    24 Sept 2025 11:09 am

    Published on:

    24 Sept 2025 11:08 am

    Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / धीरेंद्र शास्त्री का चौंकाने वाला दावा, ‘भूतों पर कई लोगों ने की PhD, मैं भी करूंगा’, जानें सच्चाई

    ट्रेंडिंग वीडियो

    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Asia Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.