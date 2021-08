CBSE Class 10 Result 2021 : आज दोपहर 12 बजे घोषित होगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे

CBSE Class 10 Result 2021 : नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा। पहले रिजल्ट दो अगस्त को जारी किया जाना था परन्तु किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) के अधिकारियों ने कहा था कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह किसी भी समय जारी किया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में तारीख की घोषणा जल्दी करने की बात भी कही थी। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://cbseresults.nic.in/ पर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही 30 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था।

Digilocker के माध्यम से भी देख सकेंगे CBSE Class 10 Board exam results 2021

#Students, #CBSEResults for Class X will soon be available in #DigiLocker. Sign up today to access your important documents such as #Marksheet, #Passing Certificate, #migration Certificates, #Skill #Certificates etc.

