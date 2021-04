CBSE Class 12th Exam 2021 Postponed: सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, पढ़ें पूरी डिटेल्स

CBSE Class 12th Exam 2021 Postponed: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके अलावा 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीबीएसई द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को की मई और जून तक स्थगित कर किया है। कोरोना संक्रमण से स्थिति सुधरने के साथ ही CBSE Class 12th Exam 2021 Revise Datesheet जारी कर दी जाएगी।

Click Here For CBSE Official Notice

Read More: 10वीं के छात्रों को एग्जाम का मिलेगा एक और मौका, जानिए कैसे

2. The Board Exams for Class Xth to be held from 4th May to June 14th, 2021 are hereby cancelled. The results of Class Xth Board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the Board.