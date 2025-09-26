CBSE Scholarship: 10वीं की छात्राओं के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

CBSE Scholarship Application 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। ये स्कॉलरशिप उन मेधावी छात्राओं को सहायता प्रदान करने के लिए है, जिन्होंने सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की है और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 11वीं में दाखिला ले रही हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।