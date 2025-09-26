Patrika LogoSwitch to English

CBSE Scholarship: 10वीं की छात्राओं के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

CBSE scholarship 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं पास करने वाली एकल बालिका छात्र (Single Girl Child) के लिए स्कॉलरशिप योजना 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 26, 2025

CBSE single girl child scholarship, CBSE scholarship 2025 for class 10, single girl child scheme CBSE, CBSE scholarship application 2025, CBSE 10th scholarship for girls,
10वीं की छात्राओं के लिए CBSE की सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना। (Image Source: Gemini AI)

CBSE Scholarship Application 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। ये स्कॉलरशिप उन मेधावी छात्राओं को सहायता प्रदान करने के लिए है, जिन्होंने सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की है और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 11वीं में दाखिला ले रही हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।

कब तक कर सकते हैं आवोदन

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2025 है। योग्य छात्रों को ट्यूशन फीस के लिए धन प्राप्त होगा, जिससे परिवारों को अपनी बेटी की शिक्षा में निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आवेदकों को इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की शर्तें

एकल बालिका

छात्रा अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होनी चाहिए।

शैक्षणिक प्रदर्शन

कक्षा 10 सीबीएसई परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों।

रजिस्ट्रेशन

सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में कक्षा 11 में नामांकित होना चाहिए।

ट्यूशन फीस

घरेलू छात्रों के लिए, कक्षा 10 के लिए ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12 के लिए कोई भी वृद्धि वार्षिक रूप से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एनआरआई आवेदकों के लिए ट्यूशन फीस 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स

  • कक्षा 10 की
  • शपथ पत्र
  • स्कूल अंडरटेकिंग
  • आधार कार्ड
  • बैंक विवरण
  • ट्यूशन फीस भुगतान
  • पासपोर्ट फोटो

सीबीएसई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले इस लिंक पर जाकर सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप पर क्लिक करें।
  • फिर 'नया आवेदन' या 'नवीनीकरण' चुनें।
  • शैक्षणिक और बैंक विवरण सही-सही भरें।
  • आवेदन जमा करें और फॉर्म का प्रिंट निकलवा लें।

शिक्षा

शिक्षा

Published on:

26 Sept 2025 01:49 pm

Hindi News / Education News / CBSE Scholarship: 10वीं की छात्राओं के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

