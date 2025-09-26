CBSE Scholarship: 10वीं की छात्राओं के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

CBSE Scholarship Application 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। ये स्कॉलरशिप उन मेधावी छात्राओं को सहायता प्रदान करने के लिए है, जिन्होंने सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की है और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 11वीं में दाखिला ले रही हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।
इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2025 है। योग्य छात्रों को ट्यूशन फीस के लिए धन प्राप्त होगा, जिससे परिवारों को अपनी बेटी की शिक्षा में निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आवेदकों को इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
छात्रा अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होनी चाहिए।
कक्षा 10 सीबीएसई परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों।
सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में कक्षा 11 में नामांकित होना चाहिए।
घरेलू छात्रों के लिए, कक्षा 10 के लिए ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12 के लिए कोई भी वृद्धि वार्षिक रूप से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एनआरआई आवेदकों के लिए ट्यूशन फीस 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।