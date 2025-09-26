RRB NTPC UG Result: जल्द जारी होगी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की मेरिट लिस्ट, यहां कर सकेंगे चेक

RRB UG Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) NTPC UG भर्ती का परिणाम घोषित करने वाला है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य स्नातक पदों के 3,000 से अधिक खाली पदों को भरना है। स्नातक पदों के लिए सीबीटी 1 परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। रिजल्ट घोषित होने के बाद, आप RRB NTPC की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।