RRB NTPC UG Result: जल्द जारी होगी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की मेरिट लिस्ट, यहां कर सकेंगे चेक

RRB UG Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) NTPC UG भर्ती का परिणाम घोषित करने वाला है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य स्नातक पदों के 3,000 से अधिक खाली पदों को भरना है। स्नातक पदों के लिए सीबीटी 1 परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। रिजल्ट घोषित होने के बाद, आप RRB NTPC की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
आरआरबी एनटीपीसी 2025 यूजी प्रोविजनल आंसर की 14 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवार अपने रिकॉर्ड किए गए उत्तरों की तुलना बोर्ड द्वारा जारी प्रोविजनल आंसर की से कर सकते थे।
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जल्द ही क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी UG Result 2025 घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार रिजल्ट को जारी होने पर देख सकते हैं।
जनरल और EWS वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी है
OBC और SC वर्ग के लिए 30 प्रतिशत अंक जरूरी है
ST वर्ग के लिए 25% प्रतिशत अंक जरूरी है