Medical colleges in India: डॉक्टर बनाने पर सरकार का जोर, 10 हजार मेडिकल सीट की मंजूरी, जानिए अभी देश में कितने मेडिकल कॉलेज व MBBS सीट

Medical Education: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले तीन सालों में 1534 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,023 एमबीबीएस सीटें और पांच हजार पीजी सीटें जोड़ने की केंद्र प्रयोजित योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस पहल से चिकित्सा की पढ़ाई में बढ़त होगी। अतिरिक्त पोस्टग्रेजुएट सीटें सृजित करके विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नई विशेषज्ञताएं शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे देश में डॉक्टरों की समग्र उपलब्धता मजबूत होगी।