शिक्षा

LIC AAO 2025: जल्द जारी होने वाला है एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड, जानें कहां से और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

LIC AAO 2025 Admit Card: अगर आपने LIC AAO 2025 (Assistant Administrative Officer) परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो आपको भी एडमिट कार्ड का इंतजार होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जल्द ही AAO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 25, 2025

एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड। (Image Source: Gemini AI)

LIC AAO Admit Card Download: जीवन बीमा निगम (LIC) जल्द ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपने हॉल टिकट/एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। AAO प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, आप AAO प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से सात दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे।

एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
  • होमपेज पर "भर्ती" सेक्शन पर क्लिक करें।
  • फिर, LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें।
  • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • एडमिड कार्ड को परीक्षा में ले जाने के लिए उसका प्रिंट आउट निकालें।

कुल 841 पदों पर होगी नियुक्ति

प्रीलिम एग्जाम होने के बाद अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार पहले चरण की परीक्षा में पास होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। मेंस एग्जाम 8 नवंबर 2025 को होगा। मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को लास्ट में इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होना होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

एलआईसी एएओ एग्जाम डिटेल्स

  • प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में 70 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यह एक घंटे से अधिक समय तक चलेगी और इसमें तीन भाग होंगे।
  • क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में 35-35 प्रश्न होंगे, जबकि अंग्रेजी भाषा अनुभाग में व्याकरण, शब्दावली और समझ पर केंद्रित 30 प्रश्न होंगे, जिनके कुल 30 अंक होंगे। अंग्रेजी भाषा अनुभाग केवल योग्यता परीक्षा है और इसके अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं माना जाएगा।

एडमिट कार्ड में चेक करें ये चीजें?

  • कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर
  • परीक्षा तिथि और समय
  • परीक्षा केंद्र का नाम और पता
  • जरूरी निर्देश (COVID या डॉक्युमेंट्स संबंधी)

जरूरी डॉक्युमेंट्स परीक्षा में ले जाना न भूलें

  • प्रिंटेड एडमिट कार्ड
  • एक वैध फोटो ID (आधार, PAN, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य सुझाव

  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एक से ज्यादा कॉपी रखें
  • परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटा पहले पहुंचें
  • दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

शिक्षा

