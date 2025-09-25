LIC AAO 2025: जल्द जारी होने वाला है एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड, जानें कहां से और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

LIC AAO Admit Card Download: जीवन बीमा निगम (LIC) जल्द ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपने हॉल टिकट/एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। AAO प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, आप AAO प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से सात दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे।
प्रीलिम एग्जाम होने के बाद अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार पहले चरण की परीक्षा में पास होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। मेंस एग्जाम 8 नवंबर 2025 को होगा। मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को लास्ट में इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होना होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।