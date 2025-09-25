LIC AAO 2025: जल्द जारी होने वाला है एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड, जानें कहां से और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

LIC AAO Admit Card Download: जीवन बीमा निगम (LIC) जल्द ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपने हॉल टिकट/एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। AAO प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, आप AAO प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से सात दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे।