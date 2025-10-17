अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए छात्रों को नहीं करना होगा इंतजार, CBSE स्टूडेंट सीधे ऐसे ले सकेंगे सर्टिफिकेट

CBSE छात्रों के लिए बोर्ड एक अहम अपडेट लेकर आई है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना होगा। बल्कि सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी अलग से मिल जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को यह सर्टिफिकेट सीधे डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से मिल सकेगा। साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी अब छात्रों को नहीं दी जाएगी। यह नियम 2025 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों पर लागू होगा।