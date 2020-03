CBSE संशोधित परीक्षा अनुसूची पर करेगी काम, एचआरडी मंत्रालय तीन सप्ताह तक रहेंगे बंद

CBSE to work out revised exam schedule: मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय, स्वायत्त संस्थान और अधीनस्थ कार्यालय कोरोनोवायरस के प्रसार के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन के संबंध में गृह मंत्रालय के संचार के अनुसार तीन सप्ताह तक बंद रहेंगे।

मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी घर से काम करेंगे।



इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सीबीएसई, एनआईओएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) और एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम पर काम करें (CBSE, NIOS (National Institute of Open Schooling) and NTA (National Testing Agency) should work on a revised schedule of examinations)।

स्वायत्त निकायों और एनसीईआरटी को वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का मसौदा तैयार करना चाहिए (Autonomous bodies and NCERT should draft alternate academic calendars)।



रिलीज ने यह भी कहा कि ब्यूरो प्रमुख और डिवीजन प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि रिलीज से संबंधित सभी वित्तीय मामले, विशेष रूप से वेतन और पेंशन को मंजूरी दी जाए।