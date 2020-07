Highlights -लॉकडाउन (Lockdown) के चलते एग्जाम पूरे न होने के चलते लंबे समय से परीक्षा के लिए इंतजार करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है - (CBSE 10th and 12th exam) 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं को रद्द कर दिया है - अब जितने एग्जाम दिए थे इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा जो 15 जुलाई तक जारी किया जाएगा

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) महामारी के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) (सीबीएसई) CBSE ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन (Lockdown) के चलते एग्जाम पूरे न होने के चलते लंबे समय से परीक्षा के लिए इंतजार करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) (सीबीएसई) CBSE ने एेलान किया है कि 10वीं, 12वीं की (CBSE 10th and 12th exam) 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब जितने एग्जाम दिए थे इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा जो 15 जुलाई तक जारी किया जाएगा। रिजल्ट कैसे तैयार किये जायेंगें। इसके लिए सीबीएसई (CBSE exam 2020) ने नियम बनाए हैं।

प्रमोट करने का दिया आदेश

सभी स्कूलों को 9वीं और 11वीं के फेल विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में प्रमोट करने का आदेश दिया है। अभी तक कई स्कूलों ने फेल छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया है। जबकि इसको लेकर बोर्ड ने 15 मई को ही आदेश जारी किया गया था। छात्रों को ऑनलाइन, ऑफलाइन या असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट देकर अगली कक्षा में प्रमोट (CBSE promote ) किया जाना है।

चल रही है ऑनलाइन क्लासेस

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन (Lockdown) में स्‍कूल लंबे समय से बंद हैं। इस कारण कक्षाएं व परीक्षाएं प्रभावित हुईं हैं। सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार स्‍कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं। वे 9वीं व 11वीं के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा लेकर अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। मिली सूचना के मुताबिक़ कुछ स्कूलों ने अभी तक कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया है।हालांकि इसे लेकर सीबीएसई ने 15 मई 2020 को ही आदेश जारी कर दिया था।

पटना क्षेत्रीय कार्यालय के सिटी कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन ने बताया कि ''कई स्कूलों ने छात्रों को प्रमोट नहीं किये हैं। एक स्कूल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में केस करने के कारण कई स्कूल फेल छात्र को उसी कक्षा में रखें हुए थे। लेकिन सोमवार को फिर बोर्ड ने सभी स्कूलों को 9वीं और 11वीं में फेल छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश दिया है।''

बदलेगा सिलेबस

इसके साथ ही CBSE ने बहुत से स्टेक होल्डर्स और NCERT के साथ मिलकर सिलेबस को रेशनलाइज़ किया है। बताया जा रहा है कि CBSE बोर्ड क्लास 9 से 12 का बदला हुआ सिलेबस जल्द ही शेयर करेगी। जानकारी के मुताबिक नया सिलेबस पूरी तरह तैयार है और जल्द ही स्कूलों को भेज दिया जाएगा।