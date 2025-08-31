CBSE छात्रों को देगी स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए खुला पोर्टल, जानें किन्हें और कैसे मिलेगा फायदा

CBSE ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स (CSSS) 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इस बार आवेदन नए छात्रों के साथ-साथ रिन्यूअल के लिए भी स्वीकार किए जा रहे हैं। रिन्यूअल में 2024 बैच के पहले वर्ष, 2023 बैच के दूसरे वर्ष, 2022 बैच के तीसरे वर्ष और 2021 बैच के चौथे वर्ष के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस योजना के तहत हर साल लगभग 82,000 नई स्कॉलरशिप दी जाती है। यह सुविधा यूजी, पिगी और प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलती है।