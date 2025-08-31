CBSE छात्रों को देगी स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए खुला पोर्टल, जानें किन्हें और कैसे मिलेगा फायदा

CBSE ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स (CSSS) 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इस बार आवेदन नए छात्रों के साथ-साथ रिन्यूअल के लिए भी स्वीकार किए जा रहे हैं। रिन्यूअल में 2024 बैच के पहले वर्ष, 2023 बैच के दूसरे वर्ष, 2022 बैच के तीसरे वर्ष और 2021 बैच के चौथे वर्ष के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस योजना के तहत हर साल लगभग 82,000 नई स्कॉलरशिप दी जाती है। यह सुविधा यूजी, पिगी और प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलती है।
इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इच्छुक छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। साथ ही, यदि संस्थान द्वारा आवश्यक वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो आवेदन अमान्य माना जाएगा। छात्रों को जरूरत पड़ने पर ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स अपने संस्थान में जमा करने होंगे। वहीं, संस्थानों के नोडल अधिकारियों को समय पर वेरिफिकेशन और डिफेक्ट या रिजेक्ट की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आवेदन के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवार ऐसे कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हों जो AICTE या संबंधित नियामक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हों। इसके अलावा छात्र किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति, फीस वेवर या रिइम्बर्समेंट का लाभ नहीं ले रहे हों। पारिवारिक वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये या उससे कम होना अनिवार्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ें।