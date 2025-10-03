CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कोर्ट मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, अगर आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई

इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक आवेदक के पास एमबीए या ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मैनेजमेंट में एडवांस डिप्लोमा होना जरुरी है। साथ ही, सिस्टम एवं प्रोसेस मैनेजमेंट, आईटी सिस्टम मैनेजमेंट, मानव संसाधन मैनेजमेंट या वित्तीय मैनेजमेंट में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव/ट्रेनिंग होना चाहिए। कानून से संबंधित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इंटरव्यू के दौरान दो उम्मीदवारों के अंक समान रहते हैं तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता दी जाएगी। आयु भी समान होने की स्थिति में विधि ग्रेजुएशन को प्राथमिकता मिलेगी।