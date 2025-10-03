CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कोर्ट मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, अगर आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई

Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कोर्ट मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, अगर आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई

CGPSC: इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

2 min read

रायपुर

image

Anurag Animesh

Oct 03, 2025

CGPSC Vacancy 2025

CGPSC Vacancy 2025(Image-CGPSC)

CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने युवाओं के लिए नई भर्ती का ऐलान किया है। आयोग ने कोर्ट मैनेजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग कुल 22 पदों पर भर्ती करेगी। इनमें से 13 पद सामान्य वर्ग, 3 पद अनुसूचित जाति (SC) और 6 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

CGPSC Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक आवेदक के पास एमबीए या ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मैनेजमेंट में एडवांस डिप्लोमा होना जरुरी है। साथ ही, सिस्टम एवं प्रोसेस मैनेजमेंट, आईटी सिस्टम मैनेजमेंट, मानव संसाधन मैनेजमेंट या वित्तीय मैनेजमेंट में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव/ट्रेनिंग होना चाहिए। कानून से संबंधित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इंटरव्यू के दौरान दो उम्मीदवारों के अंक समान रहते हैं तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता दी जाएगी। आयु भी समान होने की स्थिति में विधि ग्रेजुएशन को प्राथमिकता मिलेगी।

आयु सीमा

01 जनवरी 2025 को आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC-नॉन क्रीमीलेयर) को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी भी 5 साल तक की आयु छूट ले सकेंगे।

CGPSC: इतना लगेगा आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांग उम्मीदवार- 300 रुपये। वहीं अन्य सभी श्रेणियों और छत्तीसगढ़ के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए- 400 रुपये। राज्य के स्थानीय उम्मीदवार जो परीक्षा/इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

CGPSC Recruitment 2025: वेतनमान और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को 56100 रुपये (लेवल-12) के वेतनमान पर नियुक्ति मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू शामिल है।अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

शिक्षा

