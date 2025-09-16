Cheapest Engineering Colleges in India: कम फीस में बीटेक करने के लिए इन कॉलेजों का कर सकते हैं चुनाव, देखें लिस्ट

Engineering Colleges with low fees: भारत में लाखों छात्र 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर छात्रों के बीच हमेशा उत्साह बना रहता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की महंगी फीस कई बार योग्य छात्रों के सपनों में बाधा डाल देती है। ऐसे में अगर आप कम फीस में बीटेक करना चाहते हैं, तो भारत के कुछ सरकारी और चुनिंदा कॉलेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
जामिया मिल्लीया इस्लामिया, नई दिल्ली
जामिया मिल्लीया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिनी जाती है। यहां बीटेक कोर्स की फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तुलना में बेहद कम है। औसतन 60,000 से 80,000 रुपये में पूरी डिग्री पूरी की जा सकती है। साथ ही यहां रिसर्च और प्लेसमेंट दोनों की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं।
जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता
जादवपुर यूनिवर्सिटी को भारत के सबसे किफायती और उच्चस्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक माना जाता है। यहां बीटेक की पूरी डिग्री की फीस मात्र 20,000 से 30,000 रुपये के बीच होती है। कम फीस के बावजूद इस यूनिवर्सिटी की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खासी पहचान है।
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI), करनाल
अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी या इससे जुड़े क्षेत्रों में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। यहां की फीस बहुत ही कम है और रिसर्च पर खास ध्यान दिया जाता है। छात्रों को स्कॉलरशिप के भी कई विकल्प मिलते हैं।
AIACTR, Delhi
दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला यह कॉलेज कम फीस में इंजीनियरिंग शिक्षा उपलब्ध कराता है। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स पढ़ाए जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर सामान्य परिवार के छात्रों के लिए काफी किफायती है और यहां प्लेसमेंट की संभावनाएं भी अच्छी मानी जाती हैं।
कम फीस में भी बोटेक की जा सकती है। लेकिन उसके लिए कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करनी होती है। जिसे पास करने के बाद ही इन संस्थानों में एडमिशन मिलता है। जामिया मिल्लीया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, NDRI और AIACTR जैसे संस्थान आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ये न केवल कम फीस पर बढ़िया शिक्षा देते हैं बल्कि प्लेसमेंट और करियर ग्रोथ के लिहाज से भी बढ़िया कॉलेज है।