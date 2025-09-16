Cheapest Engineering Colleges in India: कम फीस में बीटेक करने के लिए इन कॉलेजों का कर सकते हैं चुनाव, देखें लिस्ट

Engineering Colleges with low fees: भारत में लाखों छात्र 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर छात्रों के बीच हमेशा उत्साह बना रहता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की महंगी फीस कई बार योग्य छात्रों के सपनों में बाधा डाल देती है। ऐसे में अगर आप कम फीस में बीटेक करना चाहते हैं, तो भारत के कुछ सरकारी और चुनिंदा कॉलेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।