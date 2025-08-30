Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

सीधे इस लिंक से चेक करें ICAI CA Admit Card 2025, परीक्षा सेंटर पर इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

ICAI CA Admit Card: एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का स्तर, पेपर की तारीखें और समय, रिपोर्टिंग टाइम तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता रहेगा।

भारत

Anurag Animesh

Aug 30, 2025

ICAI CA Admit Card 2025
ICAI CA Admit Card 2025(Image-Freepik)

ICAI CA Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट आया है। nstitute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सितंबर 2025 में होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तीनों लेवल की परीक्षाओं के लिए उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अब ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ICAI CA Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ICAI की वेबसाइट icai.org पर जाएं।
वेबसइट के होमपेज पर मौजूद “E-Services” विकल्प पर क्लिक करें।
यहां से “CA Foundation/Intermediate/Final Admit Card 2025” लिंक चुनें।
अब अपनी SSP ID/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित प्रिंट निकाल लें।

ICAI CA Admit Card 2025

एडमिट कार्ड पर उपलब्ध जानकारी

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का स्तर, पेपर की तारीखें और समय, रिपोर्टिंग टाइम तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की गलती मिलती है तो तुरंत ICAI से संपर्क करें। ICAI ने स्पष्ट किया है कि सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

ICAI CA Exam 2025: परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

प्रिंटेड एडमिट कार्ड
मान्य फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)
हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
बिना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

30 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से चेक करें ICAI CA Admit Card 2025, परीक्षा सेंटर पर इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.