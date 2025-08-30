सीधे इस लिंक से चेक करें ICAI CA Admit Card 2025, परीक्षा सेंटर पर इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का स्तर, पेपर की तारीखें और समय, रिपोर्टिंग टाइम तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की गलती मिलती है तो तुरंत ICAI से संपर्क करें। ICAI ने स्पष्ट किया है कि सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।