सीधे इस लिंक से चेक करें ICAI CA Admit Card 2025, परीक्षा सेंटर पर इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

ICAI CA Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट आया है। nstitute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सितंबर 2025 में होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तीनों लेवल की परीक्षाओं के लिए उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अब ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ICAI की वेबसाइट icai.org पर जाएं।
वेबसइट के होमपेज पर मौजूद “E-Services” विकल्प पर क्लिक करें।
यहां से “CA Foundation/Intermediate/Final Admit Card 2025” लिंक चुनें।
अब अपनी SSP ID/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित प्रिंट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का स्तर, पेपर की तारीखें और समय, रिपोर्टिंग टाइम तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की गलती मिलती है तो तुरंत ICAI से संपर्क करें। ICAI ने स्पष्ट किया है कि सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
प्रिंटेड एडमिट कार्ड
मान्य फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)
हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
बिना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।