सीधे इस लिंक से चेक करें IBPS PO Prelims Result 2025, ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे स्केरकार्ड

IBPS PO Prelims Result 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ पासवर्ड और जन्मतिथि जैसी जानकारी की जरुरत होगी।
रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर “Results Status of Online Preliminary Examination for CRP-PO/MT-XV” लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद रिजल्ट का पेज खुल जाएगा।
यहां लॉगिन बॉक्स में जरुरी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा।
सबमिट करते ही स्क्रीन पर उम्मीदवार का स्कोरकार्ड दिख जाएगा।
रिजल्ट सेव करके रख सकते हैं।
जारी स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का विवरण, विषयवार अंक, श्रेणी और यह जानकारी मिलेगी कि वे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हुए हैं या नहीं। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही उम्मीदवारों को अब पीओ मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू करनी होगी। मुख्य परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में होने की संभावना है। आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा का पैटर्न पहले से ही जारी किया जा चुका है।
इस परीक्षा में रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे जो कुल 60 अंकों के होंगे और इसके लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, डिजिटल और वित्तीय जागरूकता से जुड़े 35 प्रश्न होंगे जिनके 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और इन्हें हल करने के लिए 25 मिनट का समय मिलेगा। अंग्रेजी विषय में 35 प्रश्न होंगे, जिनके लिए अधिकतम 50 अंक और 40 मिनट का समय तय है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से जुड़े 35 प्रश्नों के लिए भी 50 अंक मिलेंगे और 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
ऑब्जेक्टिव प्रकार की इस मुख्य परीक्षा में कुल 145 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके अधिकतम अंक 200 होंगे और इन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 160 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी शामिल है जिसमें निबंध और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित दो प्रश्न होंगे। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में होगी और 25 अंकों की रहेगी, जिसे हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर को पार करने के बाद ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया तय होगी।