सीधे इस लिंक से चेक करें IBPS PO Prelims Result 2025, ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे स्केरकार्ड



ऑब्जेक्टिव प्रकार की इस मुख्य परीक्षा में कुल 145 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके अधिकतम अंक 200 होंगे और इन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 160 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी शामिल है जिसमें निबंध और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित दो प्रश्न होंगे। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में होगी और 25 अंकों की रहेगी, जिसे हल करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर को पार करने के बाद ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया तय होगी।